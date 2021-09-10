Дівчина робить дивний манікюр: тут і нектарин, і зарядка, і навіть зубна щітка

10 вересня 2021 , 16:19
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Джерело:

тікток ilysmnails

Блогерка ilysmnails просто підірвала тікток дуже несподіваними манікюрами. Вона може зробити красиві нігті із олівця, арахісової пасти та й навіть із зарядки до телефону. Попереджаємо, виглядає це трішки дивно!

Люди по-різному реагують на творчість блогерки. Дехто не розуміє, навіщо взагалі це робити. Хоч такий манікюр має оригінальний вигляд, та є досить непрактичним. Ось, наприклад, манікюр з арахісовим маслом. Відео переглянули аж 18 мільйонів разів!

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@ilysmnails

Smooth Peanut Butter ? Nail ##nails ##nailtutorial ##acrylicnails ##beautyhacks

♬ Dougie x Breakfast x Chosen - Kuya Magik

Добре, арахісове масло – це ще терпимо. А як щодо зарядки до телефону? Саме так, блогерка умудрилася зробити навіть такий манікюр. Це відео набрало ще більше переглядів – аж 26 мільйонів!

@ilysmnails

iPhone Nail Charger ️ ##nails ##nailtutorial ##acrylicnails ##beautyhacks

♬ The Magic Bomb (Questions I Get Asked) [Extended Mix] - Hoàng Read

Зазвичай дівчина накладає їжу чи будь-що інше на ніготь, після чого покриває все акрилом або використовує пластини. Коли композиція застигає, вона обпилює її, щоб манікюр виглядав красиво. Дивіться, як дівчина круто зробила нігті із нектарином!

@ilysmnails

Nectarine Peel Nail ##nails ##nailtutorial ##acrylicnails ##beautyhacks

♬ Dougie x Breakfast x Chosen - Kuya Magik
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Манікюр із зубною щіткою. Чому б і ні?

@ilysmnails

Toothbrush Nail Hack ##nails ##nailtutorial ##acrylicnails ##beautyhacks

♬ The Magic Bomb (Questions I Get Asked) [Extended Mix] - Hoàng Read

Така творчість зробила блогерку неймовірно популярною! Зараз за нею стежать понад 6 мільйонів людей у тіктоці! Більше відео можете переглянути саме там.

Автор: Петро Синєокий