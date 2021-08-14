Дівчина вишукує фотографії різних екзотичних комах, жуків та навіть павуків і намагається передати їхні кольори у своєму макіяжі. Виглядає це дійсно нестандартно: її мейкап завжди ефектний та яскравий! Ось найцікавіші роботи талановитої візажистки. Закладаємося, ви ніколи не бачили настільки різнокольорових комашок, жуків та інших маленьких тваринок.

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Ефектний жук Cicindela aurulenta

Фото інстаграм entomakeup

Моторошний павучок, який заворожує

Фото інстаграм entomakeup

Який красивий метелик!

Фото інстаграм entomakeup

Вау!

Фото інстаграм entomakeup

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Стільки кольорів!

Фото інстаграм entomakeup

Природа має просто шалену фантазію

Фото інстаграм entomakeup

Дуже гарний колір

Фото інстаграм entomakeup

Оце так!

Фото інстаграм entomakeup

Дівчина чудова передала його кольори

Фото інстаграм entomakeup

Макіяж в честь орхідейного богомола

Фото інстаграм entomakeup