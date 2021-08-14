Девушка выискивает фотографии различных экзотических насекомых, жуков и даже пауков и пытается передать их цвета в своем макияже. Выглядит это действительно нестандартно: ее макияж всегда эффектный и яркий! Спорим, вы никогда не видели настолько разноцветных насекомых, жуков и других маленьких животных.

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Эффектный жук Cicindela aurulenta

Фото инстаграм entomakeup

Жуткий паучок, который завораживает

Фото инстаграм entomakeup

Какая красивая бабочка!

Фото инстаграм entomakeup

Вау!

Фото инстаграм entomakeup

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Столько цветов!

Фото инстаграм entomakeup

Природа имеет просто невероятную фантазию

Фото инстаграм entomakeup

Очень красивый цвет

Фото инстаграм entomakeup

Вот это да!

Фото инстаграм entomakeup

Девушка замечательная передала его цвета

Фото инстаграм entomakeup

Макияж в честь орхидейного богомола

Фото инстаграм entomakeup