Девушка выискивает фотографии различных экзотических насекомых, жуков и даже пауков и пытается передать их цвета в своем макияже. Выглядит это действительно нестандартно: ее макияж всегда эффектный и яркий! Спорим, вы никогда не видели настолько разноцветных насекомых, жуков и других маленьких животных.
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Эффектный жук Cicindela aurulenta
Фото инстаграм entomakeup
Жуткий паучок, который завораживает
Фото инстаграм entomakeup
Какая красивая бабочка!
Фото инстаграм entomakeup
Вау!
Фото инстаграм entomakeup
Столько цветов!
Фото инстаграм entomakeup
Природа имеет просто невероятную фантазию
Фото инстаграм entomakeup
Очень красивый цвет
Фото инстаграм entomakeup
Вот это да!
Фото инстаграм entomakeup
Девушка замечательная передала его цвета
Фото инстаграм entomakeup
Макияж в честь орхидейного богомола
Фото инстаграм entomakeup