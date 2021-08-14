Дівчина робить особливий макіяж: вона надихається кольоровими жуками
Джерело:Bored Panda
Візажистка Дюран Джей зуміла поєднати, на перший погляд, зовсім різні речі: макіяж та жуків. Як це взагалі можливо – дивіться на Life 24.
Дівчина вишукує фотографії різних екзотичних комах, жуків та навіть павуків і намагається передати їхні кольори у своєму макіяжі. Виглядає це дійсно нестандартно: її мейкап завжди ефектний та яскравий! Ось найцікавіші роботи талановитої візажистки. Закладаємося, ви ніколи не бачили настільки різнокольорових комашок, жуків та інших маленьких тваринок.
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Ефектний жук Cicindela aurulenta
Фото інстаграм entomakeup
Моторошний павучок, який заворожує
Фото інстаграм entomakeup
Який красивий метелик!
Фото інстаграм entomakeup
Вау!
Фото інстаграм entomakeupДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Стільки кольорів!
Фото інстаграм entomakeup
Природа має просто шалену фантазію
Фото інстаграм entomakeup
Дуже гарний колір
Фото інстаграм entomakeup
Оце так!
Фото інстаграм entomakeup
Дівчина чудова передала його кольори
Фото інстаграм entomakeup
Макіяж в честь орхідейного богомола
Фото інстаграм entomakeup