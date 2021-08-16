Хоч результати такої дієти дійсно вражають, та її важко назвати корисною для організму. Life 24 рекомендує обережно ставитися до таких лайфхаків.

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Блогерка, яка зареєстрована у тіктоці під ніком trashbuns, на місяць переїхала в Японію. Вона кожного дня харчувалася в колоритних місцевих закладах комбіні – цілодобових магазинчиках, де продають різний місцевий фастфуд: від рису з рибою та овочами до млинців чи рамену.

Блогерка trashbuns / Скриншот тікток trashbuns

Дівчина стверджує, що вона надзвичайно багато їла, але все одно втратила зайві кілограми.

Я знала, що Америка реально вбиває мене своєю їжею. Коли я поїхала в Японію та упродовж місяця харчувалася в комбіні, то втратила аж 11 кілограмів, – написала блогерка.

У наступному відео дівчина показала свій раціон: він не завжди був достатньо дієтичним. Бувало, що trashbuns їла наваристий рамен, суші, панкейки із джемом, а запивала все як простою водою, так і напоєм Sprite.

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За кілька днів відео переглянули понад 1,6 мільйона людей. Багато користувачів тіктоку поділилися схожими історіями: