Хотя результаты такой диеты действительно впечатляют, но ее трудно назвать полезной для организма. Life 24 рекомендует осторожно относиться к таким лайфхакам.

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Блогерша, зарегистрированная в тиктоке под ником trashbuns, на месяц переехала в Японию. Она каждый день питалась в колоритных местных заведениях комбини – круглосуточных магазинчиках, где продают различный местный фастфуд: от риса с рыбой и овощами до блинов или рамэна.

Блогерша trashbuns / Скриншот тикток trashbuns

Девушка утверждает, что она очень много ела, но все равно потеряла лишние килограммы.

Я знала, что Америка реально убивает меня своей едой. Когда я поехала в Японию и в течение месяца питалась в комбини, то потеряла аж 11 килограмм, – написала блогерша.

В следующем видео девушка показала свой рацион: он не всегда был достаточно диетическим. Бывало, что trashbuns ела наваристый рамэн, суши, панкейк с джемом, а запивала все как простой водой, так и напитком Sprite.

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За несколько дней видео посмотрели более 1,6 миллиона человек. Многие пользователи тиктока поделились похожими историями: