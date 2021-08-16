Хотя результаты такой диеты действительно впечатляют, но ее трудно назвать полезной для организма. Life 24 рекомендует осторожно относиться к таким лайфхакам.
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Блогерша, зарегистрированная в тиктоке под ником trashbuns, на месяц переехала в Японию. Она каждый день питалась в колоритных местных заведениях комбини – круглосуточных магазинчиках, где продают различный местный фастфуд: от риса с рыбой и овощами до блинов или рамэна.
Блогерша trashbuns / Скриншот тикток trashbuns
Девушка утверждает, что она очень много ела, но все равно потеряла лишние килограммы.
Я знала, что Америка реально убивает меня своей едой. Когда я поехала в Японию и в течение месяца питалась в комбини, то потеряла аж 11 килограмм, – написала блогерша.
В следующем видео девушка показала свой рацион: он не всегда был достаточно диетическим. Бывало, что trashbuns ела наваристый рамэн, суши, панкейк с джемом, а запивала все как простой водой, так и напитком Sprite.
За несколько дней видео посмотрели более 1,6 миллиона человек. Многие пользователи тиктока поделились похожими историями:
- Я очень много ела в Гонконге, но все равно похудела на 9 килограммо. Я вообще не делала для этого никаких усилий.
- Когда я приезжаю во Вьетнам, то всегда худею минимум на 6 килограмм. Хотя я каждый день им фастфуд и выпиваю по две банки газировки.