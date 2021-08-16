Дівчина схудла на 11 кілограмів за допомогою фастфуду: кумедна дієта

Американська блогерка дивовижним чином втратила 11 кілограмів за місяць. Вона просто замінила американський фастфуд на японський.

Хоч результати такої дієти дійсно вражають, та її важко назвати корисною для організму. Life 24 рекомендує обережно ставитися до таких лайфхаків.

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Блогерка, яка зареєстрована у тіктоці під ніком trashbuns, на місяць переїхала в Японію. Вона кожного дня харчувалася в колоритних місцевих закладах комбіні – цілодобових магазинчиках, де продають різний місцевий фастфуд: від рису з рибою та овочами до млинців чи рамену.

Блогерка trashbuns / Скриншот тікток trashbuns

Дівчина стверджує, що вона надзвичайно багато їла, але все одно втратила зайві кілограми.

Я знала, що Америка реально вбиває мене своєю їжею. Коли я поїхала в Японію та упродовж місяця харчувалася в комбіні, то втратила аж 11 кілограмів, – написала блогерка.

У наступному відео дівчина показала свій раціон: він не завжди був достатньо дієтичним. Бувало, що trashbuns їла наваристий рамен, суші, панкейки із джемом, а запивала все як простою водою, так і напоєм Sprite.

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За кілька днів відео переглянули понад 1,6 мільйона людей. Багато користувачів тіктоку поділилися схожими історіями:

Я дуже багато їла в Гонконгу, але все одно схудла на 9 кілограмів. Я взагалі не робила для цього ніяких зусиль.

Коли я приїжджаю до В’єтнаму, то завжди худну щонайменше на 6 кілограмів. Хоч я кожного дня їм фастфуд і випиваю по дві банки газованої води.