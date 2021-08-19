Справді детективну історію розповіла користувачка тіктоку Бейлі Хантер. Нещодавно дівчина довго не могла заснути, а її коханий постійно щось говорив уві сні. Там вона чітко почула ім’я та прізвище якоїсь жінки.

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Бейлі чисто з цікавості вирішила загуглити цю незнайомку. За кілька хвилин вона вже переглядала її профіль у фейсбуці. Але переживання було передчасним: Бейлі побачила, що жінка одружена. Зранку вона поділилася цим курйозним моментом із партнером.

Він сказав, що це просто його приятелька. Колись він нібито вчився з нею у старшій школі. Але мене ця відповідь не переконала, – розповіла Бейлі.

Бейлі розповіла свою історію в тіктоці / Скриншот тікток xbaileyhunter

Здається, дівчина може йти працювати детективом. Вона одразу написала жінці, щоб роз’яснити ситуацію. Відповідь була дуже несподіваною: конкурентка думала, що хлопець розійшовся із Бейлі.

Тобі варто займатися своїм життям. Ти просто схиблена колишня дівчина… Взагалі-то він мій хлопець, – відписала жінка.

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Розв’язка вийшла цілком логічною: дівчина побачила, що хлопець раніше спілкувався по телефону з конкуренткою. Та найбільше її обурило інше: Бейлі оплачувала коханому мобільний тариф, дозволяла жити в себе в дома та позичала йому автомобіль, а у відповідь отримала таку підставу.

Зрештою, Беглі вигнала хлопця з дому, але все не закінчилося настільки легко: він захопив з собою її мобільний телефон. Дівчина написала заяву в поліцію і чекає, як це все закінчиться.