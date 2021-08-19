Действительно детективную историю рассказала пользовательница тиктока Бейли Хантер. Недавно девушка долго не могла уснуть, а ее любимый постоянно что-то говорил во сне. Там она четко услышала имя и фамилия какой-то женщины.

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Бейли чисто из любопытства решила загуглить эту незнакомку. Через несколько минут она уже просматривала ее профиль в фейсбуке. Но переживание было преждевременным: Бейли увидела, что женщина замужем. Утром она поделилась этим курьезным моментом с партнером.

Он сказал, что это просто его подруга. Когда-то он якобы учился с ней в старшей школе. Но меня этот ответ не убедил, – рассказала Бейли.

Бейли рассказала свою историю в тиктоке / Скриншот тикток xbaileyhunter

Кажется, девушка может идти работать детективом. Она сразу написала женщине, чтобы разъяснить ситуацию. Ответ был очень неожиданным: конкурентка думала, что парень разошелся с Бейли.

Тебе стоит заниматься своей жизнью. Ты просто бешеная бывшая девушка... Вообще-то он мой парень, – написала женщина.

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Развязка получилась вполне логичной: девушка увидела, что парень ранее общался по телефону с конкуренткой. Но больше всего ее возмутило другое: Бейли оплачивала любимому мобильный тариф, позволяла жить в ее доме и занимала ему автомобиль, а в ответ получила такую подставу.

В конце концов, Бегли выгнала парня из дома, но все не закончилось столь легко: он захватил с собой ее мобильный телефон. Девушка написала заявление в полицию и ждет, как это все закончится.