Медді Кей поділилася своєю непростою історією у тіктоці maddie.mkc. Наразі відео набрало понад 800 тисяч переглядів. Дівчина стверджує, що почувала себе значно краще до пластичних операцій, аніж зараз.
Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран
Все почалося після школи
Одразу після закінчення школи Медді зрозуміла, що хоче дещо змінити свій ніс. Він у неї був зламаний ще з народження, тому ідея здавалася цілком логічною. Однак після операції виникли певні труднощі – кістка неправильно зажила.
Медді після операцій / Скриншот тікток maddie.mkc
Дівчина не розповіла багато деталей, але уточнила, що з 2019 року зробила кілька операцій на обличчі: чотири – на носі, три – на губах і ще одну – із м’язами лиця. Утім, результат їй не дуже сподобався.
Я була товстою дитиною. В мене було акне. І лікарі повністю змінили все моє обличчя. Але краще не стало. Чесно кажучи, я мала більше впевненості до того часу, як витратила 50 тисяч доларів на обличчя, – стверджує Медді.
Частину з цих коштів заплатила мама, ще частину вдалося покрити за допомогою страховки.
Медді до операцій / Фото інстаграм maddie.mkc
Користувачі тіктоку намагалися підтримати Медді. Багато хто писав, що дівчина справді гарно виглядає. Хоч були люди, які здивувалися, навіщо було витрачати настільки великі гроші на пластичні операції:
- Ти маєш гарний вигляд!
- Ти виглядаєш дійсно прекрасно. Знаю, що це мало що для тебе значить, але для мене це має значення.
- Мені шкода, що ви не отримали того, чого хотіли. Я б вбила за такі результати. Розумію, наскільки це неприємно.
- 50 тисяч доларів? Ця сума змінила б моє життя…