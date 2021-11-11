Медди Кэй поделилась своей непростой историей в тиктоке maddie.mkc. В настоящее время видео набрало более 800 тысяч просмотров. Девушка утверждает, что чувствовала себя гораздо лучше до пластических операциям, чем сейчас.
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Все началось после школы
Сразу после окончания школы Мэдди поняла, что хочет изменить свой нос. Он у нее был сломан еще с рождения, поэтому идея казалась вполне логичной. Однако после операции возникли определенные трудности – кость неправильно зажила.
Медди после операций / Фото инстаграм maddie.mkc
Девушка не рассказала много деталей, но уточнила, что с 2019 года сделала несколько операций на лице: четыре – на носу, три – на губах и еще одну – с мышцами лица. Впрочем, результат ей не очень понравился.
Я была толстым ребёнком. У меня было акне. И врачи полностью изменили все мое лицо. Но лучше не стало. Честно говоря, у меня было больше уверенности до тех пор, как потратила 50 тысяч долларов на лицо, – утверждает Мэдди.
Часть из этих средств заплатила мама, часть удалось покрыть с помощью страховки.
Медди к операциям / Скриншот текток maddie.mkc
Пользователи тиктока пытались поддержать Мэдди. Многие писали, что девушка действительно красиво выглядит. Хотя были удивившиеся люди, которые не понимали, зачем было тратить настолько большие деньги на пластические операции:
- Ты хорошо выглядишь!
- Ты выглядишь действительно великолепно. Знаю, что это мало что для тебя значит, но для меня это имеет значение.
- Мне жалко, что вы не получили того, чего хотели. Я бы убила такие результаты. Понимаю, как это неприятно.
- 50 тысяч долларов? Эта сумма изменила бы мою жизнь.