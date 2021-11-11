Дівчина витратила 50 тисяч доларів на пластичні операції: як вона змінилася
Джерело:тікток maddie.mkc
Американка наважилася зробити кілька пластичних операцій на обличчі. Хоч вона витратила 50 тисяч доларів, але все одно не дуже задоволена результатом. Як дівчина змінилася – дивіться на Life 24.
Медді Кей поділилася своєю непростою історією у тіктоці maddie.mkc. Наразі відео набрало понад 800 тисяч переглядів. Дівчина стверджує, що почувала себе значно краще до пластичних операцій, аніж зараз.
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Все почалося після школи
Одразу після закінчення школи Медді зрозуміла, що хоче дещо змінити свій ніс. Він у неї був зламаний ще з народження, тому ідея здавалася цілком логічною. Однак після операції виникли певні труднощі – кістка неправильно зажила.
Медді після операцій / Скриншот тікток maddie.mkc
Дівчина не розповіла багато деталей, але уточнила, що з 2019 року зробила кілька операцій на обличчі: чотири – на носі, три – на губах і ще одну – із м’язами лиця. Утім, результат їй не дуже сподобався.
Я була товстою дитиною. В мене було акне. І лікарі повністю змінили все моє обличчя. Але краще не стало. Чесно кажучи, я мала більше впевненості до того часу, як витратила 50 тисяч доларів на обличчя, – стверджує Медді.
Частину з цих коштів заплатила мама, ще частину вдалося покрити за допомогою страховки.
Медді до операцій / Фото інстаграм maddie.mkcКажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO.
Користувачі тіктоку намагалися підтримати Медді. Багато хто писав, що дівчина справді гарно виглядає. Хоч були люди, які здивувалися, навіщо було витрачати настільки великі гроші на пластичні операції:
- Ти маєш гарний вигляд!
- Ти виглядаєш дійсно прекрасно. Знаю, що це мало що для тебе значить, але для мене це має значення.
- Мені шкода, що ви не отримали того, чого хотіли. Я б вбила за такі результати. Розумію, наскільки це неприємно.
- 50 тисяч доларів? Ця сума змінила б моє життя…