Чоловік 35-річної Джовани Маркон давно займається електронікою, тож він допоміг їй втілити ідею у життя. Щоб створити сузір'я, зоряне небо, НЛО чи просто додати окремі акценти, що світяться, дівчина навчилась вправлятись зі світлодіодами, резисторами, вимикачами та іншими деталями. У результаті виходить стильна мінімалістична вишивка з родзинкою.

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Що відомо про майстриню

  • Джована любила рукоділля, зокрема й вишивати, ще з дитинства, навчившись цього у мами й бабусі;
  • Пройшла курс промислового дизайну, де покращила свої навички малювання;
  • Вивчала музеєзнавство і до 2016 року працювала у музеї;
  • Щоб збільшити свій дохід, Джована згадала про давнє захоплення і створила бренд ручної вишивки À mão;
  • Вперше зробила незвичайну вишивку зі світлодіодами як подарунок на весілля;
  • Два роки тому вона переїхала з Бразилії до США, де продовжила свій проєкт і поповнила колекцію унікальної вишивки, що світиться.

Пропонуємо насолодитись деякими роботами Джовани нижче:

Вишивка, яка світиться від бразильської майстрині

Інстаграм Джовани Маркон

Вишивка, яка світиться від бразильської майстрині

Інстаграм Джовани Маркон

Вишивка, яка світиться від бразильської майстрині

Інстаграм Джовани Маркон

Вишивка, яка світиться від бразильської майстрині

Інстаграм Джовани Маркон

Вишивка, яка світиться від бразильської майстрині

Інстаграм Джовани Маркон

Цікаво Фотограф малює химерних істот за допомогою світла: дивовижні зображення

Вишивка, яка світиться від бразильської майстрині

Інстаграм Джовани Маркон

Вишивка, яка світиться від бразильської майстрині

Інстаграм Джовани Маркон

Вишивка, яка світиться від бразильської майстрині

Інстаграм Джовани Маркон

Вишивка, яка світиться від бразильської майстрині

Інстаграм Джовани Маркон