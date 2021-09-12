Муж 35-летней Джованны Маркон давно занимается электроникой, и он помог ей воплотить идею в жизнь. Чтобы создать созвездие, звездное небо, НЛО или просто добавить отдельные светящиеся акценты девушка научилась управляться со светодиодами, резисторами, выключателями и другими деталями. В результате получается стильная минималистичная вышивка с изюминкой.

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Что известно о мастерице

Джована любила рукоделие, включая вышивку, еще с детства, научившись этого у мамы и бабушки;

Прошла курс промышленного дизайна, где улучшила свои навыки рисования;

Изучала музееведение и до 2016 года работала в музее;

Чтобы увеличить свой доход, Джованна вспомнила о давнем увлечении и создала бренд ручной вышивки À mão;

Впервые сделала необычную вышивку со светодиодами как подарок на свадьбу;

Два года назад она переехала из Бразилии в США, где продолжила свой проект и пополнила коллекцию уникальной светящейся вышивки.

Предлагаем насладиться некоторыми работами Джованны ниже:

Инстаграм Джованны Маркон

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Инстаграм Джованны Маркон

Инстаграм Джованны Маркон

Инстаграм Джованны Маркон

Инстаграм Джованны Маркон

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Инстаграм Джованны Маркон

Инстаграм Джованны Маркон

Инстаграм Джованны Маркон