Муж 35-летней Джованны Маркон давно занимается электроникой, и он помог ей воплотить идею в жизнь. Чтобы создать созвездие, звездное небо, НЛО или просто добавить отдельные светящиеся акценты девушка научилась управляться со светодиодами, резисторами, выключателями и другими деталями. В результате получается стильная минималистичная вышивка с изюминкой.

Читайте также Что такое международные дегустационные конкурсы и зачем в них участвовать украинским виноделам?

Что известно о мастерице

  • Джована любила рукоделие, включая вышивку, еще с детства, научившись этого у мамы и бабушки;
  • Прошла курс промышленного дизайна, где улучшила свои навыки рисования;
  • Изучала музееведение и до 2016 года работала в музее;
  • Чтобы увеличить свой доход, Джованна вспомнила о давнем увлечении и создала бренд ручной вышивки À mão;
  • Впервые сделала необычную вышивку со светодиодами как подарок на свадьбу;
  • Два года назад она переехала из Бразилии в США, где продолжила свой проект и пополнила коллекцию уникальной светящейся вышивки.

Предлагаем насладиться некоторыми работами Джованны ниже:

Вышивка, которая светится от бразильской художницы

Инстаграм Джованны Маркон

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Вышивка, которая светится от бразильской художницы

Инстаграм Джованны Маркон

Вышивка, которая светится от бразильской художницы

Инстаграм Джованны Маркон

Вышивка, которая светится от бразильской художницы

Инстаграм Джованны Маркон

Вышивка, которая светится от бразильской художницы

Инстаграм Джованны Маркон

Интересно Фотограф рисует причудливых существ с помощью света: удивительные изображения

Вышивка, которая светится от бразильской художницы

Инстаграм Джованны Маркон

Вышивка, которая светится от бразильской художницы

Инстаграм Джованны Маркон

Вышивка, которая светится от бразильской художницы

Инстаграм Джованны Маркон

Вышивка, которая светится от бразильской художницы

Инстаграм Джованны Маркон