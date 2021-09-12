Муж 35-летней Джованны Маркон давно занимается электроникой, и он помог ей воплотить идею в жизнь. Чтобы создать созвездие, звездное небо, НЛО или просто добавить отдельные светящиеся акценты девушка научилась управляться со светодиодами, резисторами, выключателями и другими деталями. В результате получается стильная минималистичная вышивка с изюминкой.
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Что известно о мастерице
- Джована любила рукоделие, включая вышивку, еще с детства, научившись этого у мамы и бабушки;
- Прошла курс промышленного дизайна, где улучшила свои навыки рисования;
- Изучала музееведение и до 2016 года работала в музее;
- Чтобы увеличить свой доход, Джованна вспомнила о давнем увлечении и создала бренд ручной вышивки À mão;
- Впервые сделала необычную вышивку со светодиодами как подарок на свадьбу;
- Два года назад она переехала из Бразилии в США, где продолжила свой проект и пополнила коллекцию уникальной светящейся вышивки.
Предлагаем насладиться некоторыми работами Джованны ниже:
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Инстаграм Джованны Маркон
Инстаграм Джованны Маркон
Инстаграм Джованны Маркон
Инстаграм Джованны Маркон
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Инстаграм Джованны Маркон
Инстаграм Джованны Маркон
Инстаграм Джованны Маркон
Инстаграм Джованны Маркон