Дівчина вплітає крихітні вогники у свою вишивку: добірка "космічних" робіт
Джерело:boredpanda
Майстриня з Бразилії вирішила вдосконалити звичайну вишивку, надихнувшись темою космосу. Тепер її мініатюрні вишиті картинки світяться у темноті – такого ви точно не бачили.
Чоловік 35-річної Джовани Маркон давно займається електронікою, тож він допоміг їй втілити ідею у життя. Щоб створити сузір'я, зоряне небо, НЛО чи просто додати окремі акценти, що світяться, дівчина навчилась вправлятись зі світлодіодами, резисторами, вимикачами та іншими деталями. У результаті виходить стильна мінімалістична вишивка з родзинкою.
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Що відомо про майстриню
- Джована любила рукоділля, зокрема й вишивати, ще з дитинства, навчившись цього у мами й бабусі;
- Пройшла курс промислового дизайну, де покращила свої навички малювання;
- Вивчала музеєзнавство і до 2016 року працювала у музеї;
- Щоб збільшити свій дохід, Джована згадала про давнє захоплення і створила бренд ручної вишивки À mão;
- Вперше зробила незвичайну вишивку зі світлодіодами як подарунок на весілля;
- Два роки тому вона переїхала з Бразилії до США, де продовжила свій проєкт і поповнила колекцію унікальної вишивки, що світиться.
Пропонуємо насолодитись деякими роботами Джовани нижче:
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Інстаграм Джовани Маркон
Інстаграм Джовани Маркон
Інстаграм Джовани Маркон
Інстаграм Джовани Маркон
Цікаво Фотограф малює химерних істот за допомогою світла: дивовижні зображення
Інстаграм Джовани Маркон
Інстаграм Джовани Маркон
Інстаграм Джовани Маркон
Інстаграм Джовани Маркон