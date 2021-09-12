Дівчина вплітає крихітні вогники у свою вишивку: добірка "космічних" робіт

12 вересня 2021 , 15:12
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Джерело:

boredpanda

Майстриня з Бразилії вирішила вдосконалити звичайну вишивку, надихнувшись темою космосу. Тепер її мініатюрні вишиті картинки світяться у темноті – такого ви точно не бачили.

Чоловік 35-річної Джовани Маркон давно займається електронікою, тож він допоміг їй втілити ідею у життя. Щоб створити сузір'я, зоряне небо, НЛО чи просто додати окремі акценти, що світяться, дівчина навчилась вправлятись зі світлодіодами, резисторами, вимикачами та іншими деталями. У результаті виходить стильна мінімалістична вишивка з родзинкою. 

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Що відомо про майстриню

  • Джована любила рукоділля, зокрема й вишивати,  ще з дитинства, навчившись цього у мами й бабусі;
  • Пройшла курс промислового дизайну, де покращила свої навички малювання;
  • Вивчала музеєзнавство і до 2016 року працювала у музеї;  
  • Щоб збільшити свій дохід, Джована згадала про давнє захоплення і створила бренд ручної вишивки À mão;
  • Вперше зробила незвичайну вишивку зі світлодіодами як подарунок на весілля;
  • Два роки тому вона переїхала з Бразилії до США, де продовжила свій проєкт і поповнила колекцію унікальної вишивки, що світиться. 

Пропонуємо насолодитись деякими роботами Джовани нижче:

Інстаграм Джовани Маркон

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Інстаграм Джовани Маркон

Інстаграм Джовани Маркон

Інстаграм Джовани Маркон

Інстаграм Джовани Маркон

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Інстаграм Джовани Маркон

Інстаграм Джовани Маркон

Інстаграм Джовани Маркон

Інстаграм Джовани Маркон

Автор: Ірина Продан