Дівчина вплітає крихітні вогники у свою вишивку: добірка "космічних" робіт

Майстриня з Бразилії вирішила вдосконалити звичайну вишивку, надихнувшись темою космосу. Тепер її мініатюрні вишиті картинки світяться у темноті – такого ви точно не бачили.

Чоловік 35-річної Джовани Маркон давно займається електронікою, тож він допоміг їй втілити ідею у життя. Щоб створити сузір'я, зоряне небо, НЛО чи просто додати окремі акценти, що світяться, дівчина навчилась вправлятись зі світлодіодами, резисторами, вимикачами та іншими деталями. У результаті виходить стильна мінімалістична вишивка з родзинкою.

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Що відомо про майстриню

Джована любила рукоділля, зокрема й вишивати, ще з дитинства, навчившись цього у мами й бабусі;

рукоділля, зокрема й навчившись цього у мами й бабусі; Пройшла курс промислового дизайну, де покращила свої навички малювання;

Вивчала музеєзнавство і до 2016 року працювала у музеї;

Щоб збільшити свій дохід, Джована згадала про давнє захоплення і створила бренд ручної вишивки À mão;

À mão; Вперше зробила незвичайну вишивку зі світлодіодами як подарунок на весілля;

Два роки тому вона переїхала з Бразилії до США, де продовжила свій проєкт і поповнила колекцію унікальної вишивки, що світиться.

Пропонуємо насолодитись деякими роботами Джовани нижче:

Інстаграм Джовани Маркон

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Інстаграм Джовани Маркон

Інстаграм Джовани Маркон

Інстаграм Джовани Маркон

Інстаграм Джовани Маркон

Цікаво Фотограф малює химерних істот за допомогою світла: дивовижні зображення

Інстаграм Джовани Маркон

Інстаграм Джовани Маркон

Інстаграм Джовани Маркон

Інстаграм Джовани Маркон