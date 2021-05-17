Дівчина замовила білизну в інтернеті і дуже пошкодувала: що було в посилці

Блогерка замовила спідню білизну в онлайн-магазині, але щось пішло не так. Вона ще довго сміялася з того, що було в посилці. Зате її песик був дуже вдячний за сюрприз.

Кумедну історію дівчина розповіла на своїй сторінці у тіктоці jackontherocks__. Відео вже переглянули понад 600 тисяч разів!

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Леслі сподівалася отримати еротичну чорну білизну разом із невеликою футболкою. Перед замовленням дівчина спеціально переглянула розмір комплекту: це був one size (універсальний розмір, який підійде людям будь-якої комплекції).

Комплект, який замовила Леслі / Фото скриншот тікток jackontherocks__

Коли дівчина розкрила пакунок, то не могла стримати сміх. Комплект виявився настільки маленьким, що його було просто неможливо вдягнути.

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Але вона придумала, що робити із крихітною білизною. Такий еротичний наряд ідеально підійшов для домашнього улюбленця Леслі. Подивіться на ці фото – бульдог виглядає задоволеним!

Він ідеально пасує маленькому бульдогу / Фото скриншот тікток jackontherocks__

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Підписники Леслі оцінили таку "обновку" для песика. Вони вважають, що дівчині пощастило із комплектом.