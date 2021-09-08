Дівчина здавала квартиру власному хлопцю: він про це не здогадувався

Щоб заробити на оренді квартири та не впускати до неї чужих людей, американка вигадала цілий бізнесплан, заробляючи на власному хлопцеві. Думки користувачів мережі щодо такого способу заробітку розділились.

Користувачка тікток під ніком @jaynedoee0 виклала відео, у якому зізналась, як їй вдається заробляти на власній квартирі. Вона цілий рік обманювала свого коханого.

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На початку відео дівчина розповіла, що вони вже цілий рік живуть в одній квартирі. Весь цей час її хлопець справно платив оренду. Навіть рахунки за комунальні послуги також оплачував її партнер. Кожна пара по-своєму розподіляє бюджет, тож, на перший погляд, тут нічого такого немає.

Проте далі дівчина пояснює: вона вже 5 років володіє квартирою, яку вони начебто орендують. Тобто весь цей рік хлопець платив гроші за оренду власній дівчині. Хитра бізнесвумен не тільки не витрачала кошти на житло, а ще й добряче заробляла.

Судячи із задоволеного вигляду користувачки тікток, вона неймовірно пишається таким вигадливим способом заощадити кошти. У підписі до відео вона запитала глядачів: "Як ви думаєте, він розсердиться, коли дізнається?". Однак не всі підписники дівчини похвалили її за цю ідею.

Думки користувачів розділились

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Відео набрало вже понад 2,7 мільйона переглядів. Зізнання дівчини викликало палкі суперечки в коментарях щодо їх стосунків. Багатьом така бізнес-схема здалась занадто підлою, адже дівчина банально використовує свого хлопця:

"Це неправильно. Ти просто використовуєш його. Бідний хлопець"

"Це низько"

"Ось чому я не почну жити з дівчиною, поки вона не візьме моє прізвище"

"Зберігай сили на той випадок, коли карма тебе дожене"

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Інші ж не бачать у цьому нічого такого, адже усі витрати на квартиру дівчина покриває сама, та й потрібно завжди думати наперед: