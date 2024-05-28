Як виглядає життя дівчини на човні та наскільки дорого їй обійшлося облаштування побут на воді, розповідаємо далі.

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Як дівчина живе на човні

Дейзі живе на човні у каналі та платить лише 191 фунт стерлінгів (близько 10 тисяч гривень) на місяць за швартування. Дівчина ділиться своїм побутом у соцмережах.

За словами Дейзі, покупка човна обійшлася їй у 42 000 фунтів стерлінгів (понад 2 мільйони гривень), що, попри велику інвестицію, набагато дешевше, ніж придбання будинку.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Дівчина додає, що вона розділила витрати зі своїм хлопцем і взяла кредит, щоб поповнити свої заощадження. Вона також повинна вносити плату за швартування, яка становить 4600 фунтів стерлінгів на рік або 191 фунт стерлінгів на місяць для неї та її партнера. Однак загалом Дейзі можете уникнути цих витрат, якщо будете переміщати свій човен кожні два тижні.

Як дівчина живе на човні: дивіться відео

Щоб життя на човні було комфортним, пара встановила сонячні батареї. Їм також не потрібно платити за воду чи інші комунальні послуги. Молодь витрачає лише близько 9 фунтів стерлінгів (близько 460 гривень) на місяць на пальне.

Щоб обігріти човен, Дейзі встановила пальник, який працює на вугіллі, що коштує їй близько 6 фунтів стерлінгів (приблизно 300 гривень) на тиждень.

Дівчина ділиться, що її улюблене в житті на човні – це можливість пересуватися, коли й куди завгодно.

Я справді просто хочу бути піратом,

– пожартувала вона.

Один з роликів дівчини про її побут вразив багатьох людей та зібрав понад 1,2 мільйона переглядів у тікток.

"Я б хотів жити на човні", "Ой, Дейзі! Це так гарно виглядає", "Це моя мрія, а не заощадження на будинок", "Я буду орендувати житло, поки мої діти не підростуть, а потім це буде життя на човні для мене та собаки", – писали користувачі соцмережі.