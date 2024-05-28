Как выглядит жизнь девушки на лодке и насколько дорого ей обошлось обустройство быта на воде, рассказываем далее.

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Как девушка живет на лодке

Дейзи живет на лодке в канале и платит всего 191 фунт стерлингов (около 10 тысяч гривен) в месяц за швартовку. Девушка делится своим бытом в соцсетях.

По словам Дейзи, покупка лодки обошлась ей в 42 000 фунтов стерлингов (более 2 миллионов гривен), что, несмотря на большую инвестицию, гораздо дешевле, чем приобретение дома.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Девушка добавляет, что она разделила расходы со своим парнем и взяла кредит, чтобы пополнить свои сбережения. Она также должна вносить плату за швартовку, которая составляет 4600 фунтов стерлингов в год или 191 фунт стерлингов в месяц для нее и ее партнера. Однако в целом Дейзи можете избежать этих расходов, если будете перемещать свою лодку каждые две недели.

Как девушка живет на лодке: смотрите видео

Чтобы жизнь на лодке была комфортной, пара установила солнечные батареи. Им также не нужно платить за воду или другие коммунальные услуги. Молодежь тратит лишь около 9 фунтов стерлингов (около 460 гривен) в месяц на топливо.

Чтобы обогреть лодку, Дейзи установила горелку, которая работает на угле, что стоит ей около 6 фунтов стерлингов (примерно 300 гривен) в неделю.

Девушка делится, что ее любимое в жизни на лодке – это возможность передвигаться, когда и куда угодно.

Я действительно просто хочу быть пиратом,

– пошутила она.

Один из роликов девушки о ее быте поразил многих людей и собрал более 1,2 миллиона просмотров в тикток.

"Я бы хотел жить на лодке", "Ой, Дейзи! Это так красиво выглядит", "Это моя мечта, а не сбережения на дом", "Я буду арендовать жилье, пока мои дети не подрастут, а потом это будет жизнь на лодке для меня и собаки", – писали пользователи соцсети.