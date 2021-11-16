Лана розповіла про свою помсту на сторінці у тіктоці lanalovelace7. Всього за кілька днів відео набрало понад 1,4 мільйона переглядів та 166 тисяч лайків. Теперішня дівчина юнака підтвердила, що історія дійсно правдива. Але трапилася вона не зараз, а ще в березні 2021 року.

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Хлопець ні про що не здогадувався

Судячи з усього, Лана так і не змогла відпустити ситуацію з колишнім, з яким прозустрічалася упродовж 2 років. Хоч пара розійшлася досить давно, дівчина досі підколює його у своїх відео на тіктоці.

Блогерка Лана / Скриншот тікток lanalovelace7

Останній ролик стосувався невдалого татуювання. Хлопець хотів повернутися після зради, і Лана його "обіграла". Юнак спершу не зрозумів, що спроба повернути дівчину обернеться для нього серйозним провалом.

Коли негідник-колишній хоче тебе повернути, тому ти кажеш йому зробити татуювання зі своїм іменем, а потім одразу його кидаєш, – написала Лана.

Єдиний нюанс – дівчина так і не показала татуювання хлопця. На відео можна побачити, що малюнок зробили на його руці.

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Відео ви можете переглянути нижче

Не всі люди позитивно оцінили вчинок Лани. Дехто вважає, що так мститися через зраду – це занадто! Адже хлопцю таки доведеться щось робити із татуюванням. Щоправда, багатьом таки сподобався цей вчинок: