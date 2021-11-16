Лана рассказала о своей мести на странице в тиктоке lanalovelace7. Всего за несколько дней видео набрало более 1,4 миллиона просмотров и 166 тысяч лайков. Нынешняя девушка парня подтвердила, что история действительно правдива. Но случилась она не сейчас, а еще в марте 2021 года.

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Парень ни о чем не догадывался

Судя по всему, Лана так и не смогла отпустить ситуацию с бывшим, с которым встречалась 2 года. Хотя пара разошлась довольно давно, девушка до сих пор подкалывает его в своих видео на тиктоке.

Блогерша Лана / Скриншот тикток lanalovelace7

Последний ролик касался неудачной татуировки. Парень хотел вернуться после измены, и Лана его "обыграла". Юноша сначала не понял, что попытка вернуть девушку обернется для него серьезным провалом.

Когда негодяй-бывший хочет тебя вернуть, поэтому ты говоришь ему сделать татуировку со своим именем, а потом сразу его бросаешь, – написала Лана.

Единственный нюанс – девушка так и не показала татуировку парня. На видео можно увидеть, что рисунок делали на его руке.

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Видео вы можете просмотреть ниже

Не все люди положительно оценили поступок Ланы. Некоторые считают, что так мстить из-за измены – это слишком! Ведь парню придется что-то делать с татуировкой. Правда, многим понравился этот поступок: