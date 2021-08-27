На початку 2021 року у британської студентки Франчески Буррін все пішло коту під хвіст. Вона розійшлася зі своїм хлопцем і не могла прийти до тями. Її подружка Жасмін, з якою Франческа разом орендувала квартиру, намагалася її розвеселити. Одного разу вона запропонувала просто подивитися через вікно за сусідськими хлопцями: вони якраз кидалися м’ячем для регбі.

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Франческа одразу вподобала хлопця на ім’я Джо. Вона так і не наважилася з ним поговорити, тому просто знімала друзів на відео. Так тривало аж 5 місяців.

Блогерка Франческа / Скриншот тікток francescaburrin

Хлопці бачили, що ми їх знімаємо. Вони насолоджувалися увагою, але вдавали, ніби їм на це все одно, – пояснює дівчина.

Франческа зрозуміла, що їй за всяку ціну потрібно познайомитися із Джо. Тому одного дня вона наважилася на цікаву авантюру: зробила паперовий літачок, де написала, чи він одружиться з нею. Також дівчина вказала, як знайти її у Snapchat.

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Літачок, який Франческа кинула Джо / Скриншот тікток francescaburrin

Хлопець довго думав, але все ж таки написав через три дні. Буквально через трішки часу вони пішли погуляти. Кілька побачень – і пара почала зустрічатися.

Я використала свій шанс. Мені було все одно, якби ця спроба не спрацювала, адже я могла б більше не побачити Джо. Ми з подругою вже мали переїжджати на іншу квартиру, – розповіла Франческа.

Ця історія дуже сподобалася користувачам тіктоку. Всього за кілька днів відео переглянули майже 2,5 мільйони разів!