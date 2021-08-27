В начале 2021 в британской студентки Франчески Буррин все пошло коту под хвост. Она рассталась со своим парнем и не могла прийти в себя. Ее подружка Жасмин, с которой Франческа вместе арендовала квартиру, пыталась ее развеселить. Однажды она предложила просто посмотреть в окно за соседскими ребятами: они как раз бросались мячом для регби.

Интересно Очаровательно и атмосферно: незабываемая вечеринка ELLE в Центре культуры вина SHABO

Франческе сразу понравился парень по имени Джо. Она так и не решилась с ним поговорить, поэтому просто снимала друзей на видео. Так продолжалось аж 5 месяцев.

Блогерша Франческа / Скриншот тикток francescaburrin

Ребята видели, что мы их снимаем. Они наслаждались вниманием, но делали вид, что им на это все равно, – объясняет девушка.

Франческа поняла, что ей любой ценой нужно познакомиться с Джо. Поэтому однажды она решилась на интересную авантюру: сделала бумажный самолетик, где написала, женится ли он на ней. Также девушка указала, как найти ее в Snapchat.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO.

Самолетик, который Франческа бросила Джо / Скриншот тикток francescaburrin

Парень долго думал, но все же написал через три дня. Буквально через немного времени они пошли погулять. Несколько свиданий – и пара начала встречаться.

Я использовала свой шанс. Мне было б все равно, если бы эта попытка не сработала, ведь я могла бы больше не увидеть Джо. Мы с подругой уже должны были переезжать на другую квартиру, – рассказала Франческа.

Эта история очень понравилась пользователям тиктока. Всего за несколько дней видео посмотрели почти 2,5 миллиона раз!