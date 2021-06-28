Лора Троуер зовсім випадково побачила елегантну білу сукню у вітрині благодійного магазину. Сукня чудово на неї сіла, а коштувала лише у 200 доларів, що значно дешевше за сукні у весільних салонах. Тож дівчина без вагань вирішила її придбати, а сюрприз помітила лише на касі.

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Наречений Лори саме складав сукню в коробку, коли вони побачили прикріплену до подолу сукні записку. На ній було ім'я та номер попередньої власниці, яка написала: "Я б дуже хотіла побачити фото наступної нареченої, яка одягне цю сукню".

Дівчина знайшла сукню у благодійному магазині / Фото The Sun

Виявилось, що дівчина на ім'я Френ, яка залишила цю милу записку, була також із Лондона. Вона написала таке повідомлення, сподіваючись, що наречена, в руки якої потрапить її весільна сукня, надішле їй кілька світлин зі свого весілля. Тоді Френ була б щаслива, що її сукня знайшла нову гідну власницю для такої радісної події.

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Френ не помилилась, адже для Лори ця сукня дійсно стала вбранням її мрії:

Це було перше плаття, яке я поміряла. Я відразу його полюбила, але не думала, що зможу в нього влізти. Проте воно сіло просто ідеально – це було божевілля!

– згадує дівчина

Лора зізналась, що ця записка дуже її зворушила і її зробила сукню ще більш особливою.Вона відразу ж написала цій дівчині: "Я не можу повірити, що ви майже подарували мені це неймовірне плаття". Через рік після покупки, коли нарешті відбулась церемонія, Лора дотримала свого слова і надіслала Френ обіцяні фото зі свого весілля у її сукні, як та й хотіла.

Наречена надіслала фото весілля колишній власниці сукні / Фото The Sun

Вона також відмітила, що ніхто з гостей не міг повірити, що таку чудову сукню можна було знайти у благодійному магазині. Проте для Лори це стало можливістю заощадити кошти, подбати про екологію та ощасливити колишню власницю сукні.

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Після свого весілля дівчина також повернула сукню до благодійного магазину, сподіваючись, що добра традиція продовжиться і сукню знайде якась інша наречена.