Ешлін, так її звуть, продемонструвала татуювання у своєму тіктоці ..ashlyn.grace. Принаймні тепер дівчині буде трішки легше, адже відео стало шалено популярним на сторінці. За майже два тижні його переглянули понад 9 мільйонів разів.

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Одна з підписниць попросила Ешлін показати своє татуювання. Дівчина зробила його уздовж спини – воно здається реально гігантським. Справді, виводити такий малюнок буде дуже складно й боляче.

Не переживайте, воно дещо велике. Не думаю, що розумно це показувати, але так, я зрозуміла завдання, – сказала Ешлін.

Татуювання блогерки / Скриншот тікток ..ashlyn.grace

Її колишнього хлопця звали Александр. Вона точно запам’ятає його надовго.

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Підписники Ешлін зніяковіли від настільки довгого татуювання. Хтось навіть придумав, як доопрацювати цей малюнок, щоб не було зайвих проблем: