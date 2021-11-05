Ешлін, так її звуть, продемонструвала татуювання у своєму тіктоці ..ashlyn.grace. Принаймні тепер дівчині буде трішки легше, адже відео стало шалено популярним на сторінці. За майже два тижні його переглянули понад 9 мільйонів разів.
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Одна з підписниць попросила Ешлін показати своє татуювання. Дівчина зробила його уздовж спини – воно здається реально гігантським. Справді, виводити такий малюнок буде дуже складно й боляче.
Не переживайте, воно дещо велике. Не думаю, що розумно це показувати, але так, я зрозуміла завдання, – сказала Ешлін.
Татуювання блогерки / Скриншот тікток ..ashlyn.grace
Її колишнього хлопця звали Александр. Вона точно запам’ятає його надовго.
Підписники Ешлін зніяковіли від настільки довгого татуювання. Хтось навіть придумав, як доопрацювати цей малюнок, щоб не було зайвих проблем:
- Дівчино, це найбільше татуювання з іменем, яке я коли-небудь бачила.
- Тату-майстра, який це зробив, варто посадити в тюрму.
- Можна додати сюди слово "Великий" (Александр Великий, який також відомий як Александр Македонський)
- Це просто жах.