Эшлин, так ее зовут, продемонстрировала татуировку в своем тиктоке ..ashlyn.grace. По крайней мере, теперь девушке будет немного легче, ведь видео стало безумно популярным на странице. За почти две недели его посмотрели более 9 миллионов раз.

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Одна из подписчиц попросила Эшлин показать свою татуировку. Девушка сделала ее вдоль спины – она кажется реально гигантской. На самом деле, выводить такой рисунок будет очень сложно и больно.

Не бойтесь, оно немного большое. Не думаю, что разумно это показывать, но да, я поняла задачу, – сказала Эшлин.

Татуировка блогерши / Скриншот тикток ..ashlyn.grace

Ее бывшего парня звали Александр. Она точно запомнит его надолго.

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Подписчики Эшлин смутились от столь длинной татуировки. Кто-то даже придумал, как доработать этот рисунок, чтобы не было лишних проблем: