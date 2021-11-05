Эшлин, так ее зовут, продемонстрировала татуировку в своем тиктоке ..ashlyn.grace. По крайней мере, теперь девушке будет немного легче, ведь видео стало безумно популярным на странице. За почти две недели его посмотрели более 9 миллионов раз.
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Одна из подписчиц попросила Эшлин показать свою татуировку. Девушка сделала ее вдоль спины – она кажется реально гигантской. На самом деле, выводить такой рисунок будет очень сложно и больно.
Не бойтесь, оно немного большое. Не думаю, что разумно это показывать, но да, я поняла задачу, – сказала Эшлин.
Татуировка блогерши / Скриншот тикток ..ashlyn.grace
Ее бывшего парня звали Александр. Она точно запомнит его надолго.
Подписчики Эшлин смутились от столь длинной татуировки. Кто-то даже придумал, как доработать этот рисунок, чтобы не было лишних проблем:
- Девушка, это самая большая татуировка с именем, которую я когда-либо видела.
- Тату-мастера, который это сделал, следует посадить в тюрьму.
- Можно добавить сюда слово "Великий" (Александр Великий, который также известный как Александр Македонский)
- Это просто кошмар.