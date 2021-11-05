Дівчина зробила гігантське тату з іменем хлопця: через тиждень вони розійшлися

5 листопада 2021 , 17:09
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Джерело:

тікток ..ashlyn.grace

21-річна дівчина потрапила у дуже неприємну халепу. Вона зробила довжелезне татуювання з іменем коханого, однак вже через тиждень пара розійшлася. Тепер дівчина розуміє, що в неї проблеми.

Ешлін, так її звуть, продемонструвала татуювання у своєму тіктоці ..ashlyn.grace. Принаймні тепер дівчині буде трішки легше, адже відео стало шалено популярним на сторінці. За майже два тижні його переглянули понад 9 мільйонів разів.

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Одна з підписниць попросила Ешлін показати своє татуювання. Дівчина зробила його уздовж спини – воно здається реально гігантським. Справді, виводити такий малюнок буде дуже складно й боляче.

Не переживайте, воно дещо велике. Не думаю, що розумно це показувати, але так, я зрозуміла завдання, – сказала Ешлін.

Татуювання блогерки / Скриншот тікток ..ashlyn.grace

Її колишнього хлопця звали Александр. Вона точно запам’ятає його надовго.

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@..ashlyn.grace

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♬ original sound - ashlyn grace

Підписники Ешлін зніяковіли від настільки довгого татуювання. Хтось навіть придумав, як доопрацювати цей малюнок, щоб не було зайвих проблем:

  • Дівчино, це найбільше татуювання з іменем, яке я коли-небудь бачила.
  • Тату-майстра, який це зробив, варто посадити в тюрму.
  • Можна додати сюди слово "Великий" (Александр Великий, який також відомий як Александр Македонський)
  • Це просто жах.
Автор: Петро Синєокий