Впевнена, що винні тату: у США дівчину не взяли на роботу нібито через її незвичну зовнішність

Американка вважає, що не може знайти роботу, бо має незвичну зовнішність та багато татуювань.

Чи дійсно наявність татуювань може вплинути на працевлаштування та чому дівчина вирішила, що причина саме у її вигляді, розповідаємо далі.

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Як татуювання вплинули на працевлаштування дівчини

23-річна Еш Путнем з Каліфорнії вважає, що її татуювання, серед яких череп з рогами на шиї, чорні плями на руках та візерунки на лобі, стали причиною відмови в роботі в магазині популярної мережі.

Я ненавиджу, що мої татуювання є визначальним фактором, чи отримаю я роботу, чи ні. Те, що у мене є малюнки на тілі не означає, що я не буду хорошим працівником,

– сказала дівчина у своєму вірусному тіктоці, що набрав понад 7 мільйонів переглядів.

Як виглядає дівчина з татуюваннями: дивіться фото

Еш прийшла в магазин, щоб запитати, чому її кандидатуру відсіяли. Менеджер з персоналу пояснив, що у неї недостатньо досвіду й заперечив, що татуювання відіграли якусь роль у прийнятті остаточного рішення.

Багато підписників блогерки припустили, що не лише татуювання могли вплинути на рішення роботодавця, але і її ставлення до роботи та поведінка.

Однак були й ті, хто вважав, що її малюнки, ймовірно, зіграли роль у відмові.

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Водночас, за даними американського дослідницького центру Pew, майже третина (32%) людей у ​​США мають татуювання, а 22% мають більше одного.

Деякі дослідження показали, що татуювання можуть вплинути на кар’єрний розвиток людини. В опитуванні LinkedIn у 2018 році 40% респондентів сказали, що відмовили кандидату через те, що у нього було помітне татуювання. Загалом 88% рекрутерів відповіли, що, на їхню думку, татуювання обмежують перспективи працевлаштування.

Проте дослідження Університету Маямі того ж року показало, що шукачі роботи з татуюваннями мають не менше шансів отримати посаду, ніж ті, хто не має малюнків на тілі.

Загалом, дослідження показують, що стигматизація татуювань зменшується з кожним днем, і багато роботодавців більше не мають проблем з найманням татуйованих співробітників.

Проте межа все ще може бути, і деякі підписники дівчини стверджували, що вона її перетнула. Водночас сама Еш так не вважає. У розмові з британським виданням The Daily Star вона наголосила, що не збирається змінювати себе, щоб працювати на роботі з мінімальною зарплатою.