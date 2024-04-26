Действительно ли наличие татуировок может повлиять на трудоустройство и почему девушка решила, что причина именно в ее виде, рассказываем далее.

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Как татуировки повлияли на трудоустройство девушки

23-летняя Эш Путнем из Калифорнии считает, что ее татуировки, среди которых череп с рогами на шее, черные пятна на руках и узоры на лбу, стали причиной отказа в работе в магазине популярной сети.

Я ненавижу, что мои татуировки являются определяющим фактором, получу ли я работу, или нет. То, что у меня есть рисунки на теле не означает, что я не буду хорошим работником,

– сказала девушка в своем вирусном тиктоке, набравшем более 7 миллионов просмотров.

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Эш пришла в магазин, чтобы спросить, почему ее кандидатуру отсеяли. Менеджер по персоналу объяснил, что у нее недостаточно опыта и отрицал, что татуировки сыграли какую-то роль в принятии окончательного решения.

Многие подписчики блогера предположили, что не только татуировки могли повлиять на решение работодателя, но и ее отношение к работе и поведение.

Однако были и те, кто считал, что ее рисунки, вероятно, сыграли роль в отказе.

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В то же время, по данным американского исследовательского центра Pew, почти треть (32%) людей в США имеют татуировки, а 22% имеют более одной.

Некоторые исследования показали, что татуировки могут повлиять на карьерное развитие человека. В опросе LinkedIn в 2018 году 40% респондентов сказали, что отказали кандидату из-за того, что у него была заметная татуировка. В общем 88% рекрутеров ответили, что, по их мнению, татуировки ограничивают перспективы трудоустройства.

Однако исследование Университета Майами того же года показало, что соискатели работы с татуировками имеют не меньше шансов получить должность, чем те, кто не имеет рисунков на теле.

В общем, исследования показывают, что стигматизация татуировок уменьшается с каждым днем, и многие работодатели больше не имеют проблем с наймом татуированных сотрудников.

Однако граница все еще может быть, и некоторые подписчики девушки утверждали, что она ее пересекла. В то же время сама Эш так не считает. В разговоре с британским изданием The Daily Star она подчеркнула, что не собирается менять себя, чтобы работать на работе с минимальной зарплатой.