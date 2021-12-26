Кейлі Гамільтон зустрічає різдвяні свята разом зі своїм чоловіком та його колишньою. Жінки вже довго дружать і кажуть, що вони наче сестри.

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Жінка зустрічає Різдво з чоловіком та його колишньою

25-річна Кейлі вже три роки у стосунках з Джаваном Себастьяном. Вони виховують двох дітей. У чоловіка також є донька від попередніх стосунків, яку він іноді забирає до себе. Цьогоріч Кейлі планує провести Різдво вдома разом з чоловіком, дітьми та сім'єю його колишньої дівчини Емілі.

Деякі можуть подумати, що це трохи дивно, що колишня мого партнера та її родина проведуть Різдво з нами, але для нас це схоже на звичайне Різдво,

– розповіла Кейлі.

Раніше Джаван та Емілі сперечались, з ким буде проводити Різдво їхня спільна донька Нева, проте тепер таких суперечок не виникає, адже пари святкують разом. Колишня дівчина зараз перебуває у відносинах з 26-річним Євросом Томасом, з яким у них двоє дітей.

Ми обміняємось подарунками вранці, старші діти гратимуть разом. Джаван готуватиме вечерю, а ми з Емілі будемо допомагати,

– розповідає про плани на різдвяні свята Кейлі.



Різдво з колишньою чоловіка / Фото The Sun

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Дівчата не завжди були подругами. Коли Кейлі вперше зустріла Емілі після двох місяців відносин з Джаваном, вона не була така привітна.

Я обережно ставилася до Емілі, як і будь-хто до колишніх партнерів. Я не знала, чи у неї все ще залишились почуття до Джавана,

– розповідає Кейлі.



Жінки стали подругами / Фото The Sun

Дівчата почали тісніше спілкуватись після того, як Кейлі завагітніла. Вони зрозуміли, що обоє народжували від одного чоловіка, тому змогли поладнати. Згодом вони почали вибиратись за прогулянки лише вдвох та зрозуміли, що у них багато спільного.

Ми двоє запальні й гучні, і ми зрозуміли, що маємо однаковий стиль і смаки в одязі, і ми обоє багато розмовляємо,

– ділиться Кейлі.

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Згодом жінка остаточно переконалась, що Емілі нічого не відчуває до свого колишнього, тому почала з нею ділитись особистими речами і приділяти чимало часу відвертим розмовам.