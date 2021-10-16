Дивне тату з конем потішило тисячі людей: всі "в захваті" від невдалої деталі

Погано, коли очікування не збігається з реальністю. Особливо, коли це стосується татуювання: хотіли одне, а вийшло зовсім інше. І що тоді робити?

Фейсбук-група That’s It, I’m Inkshaming спеціалізується на добірках фотографій невдалих та кумедних татуювань. Нещодавно там опублікували настільки курйозну роботу, що в людей просто не було слів.

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Клієнт замовив у майстра татуювання у вигляді коня. В оригінальному дописі не опублікували сам ескіз, а лише фінальне татуювання. В людей було лише одне запитання: "Ви теж це побачили?"

Що ви бачите на цьому татуюванні? / Фото фейсбук That's It, I'm Inkshaming

Проблема в тому, що частина малюнку нагадує чоловічі геніталії. І це зауважили практично всі. Люди щиро не розуміють, як майстер та клієнт зуміли допустити настільки кумедну помилку. Дехто вважає, що це все не випадковість. Ось найпопулярніші коментарі:

Мені треба було багато часу, щоб зрозуміти, на що я дивлюся. Звісно, я подумав, що це – пеніс.

Я б хотів татуювання з конем. Але не таке. Воно ж схоже на геніталії.

Це не може бути випадковим, зважаючи на якість татуювання та деталі. І це дуже сумно і викликає злість. Хтось дійсно має притягти до відповідальності цього художника. Це ненормально.

Це пеніс. Деякі майстри самі говорили мені, що багато з них "підсовують" брудні речі в дизайн тату, щоб подивитися, чи зійде їм це з рук. Мені здається, що це один з таких майстрів.

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Повірте, жахливе татуювання завжди можна гарно переробити. Ось 10 цікавих випадків, коли людям вдалося це зробити!

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