Чому ж за "Таємну вечерю" Леонардо да Вінчі подарували цілий виноградник? Як король Людовик XII здобув Мілан, але не зміг загарбати клаптик землі да Вінчі? Чим пахло вино, яке пив Леонардо у перервах між роботою? Про всі ці неймовірні факти більше розповідає Сомельє в зелених штанях.

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Від кого Вінчі отримав виноградник

По закінченню фрески у 1498 році, її замовник, герцог Людовіко Сфорца, подарував 46-річному да Вінчі виноградник на 16 рядків (60 на 175 метров) біля стін церкви Санта Марія делле Ґраціє, у якій да Вінчі працював над "Таємною вечерею".

Чи це спонтанний подарунок, чи попередня домовленість – невідомо. Відомо, що Леонардо любив вино і цікавився виноградарством. Припускають, що митець міг сам попросити герцога про подарунок. Або герцог помітив інтерес митця до лози й вирішив його потішити.

"Таємна вечеря", за яку Леонардо да Вінчі отримав виноградник / Фото wikipedia

Улюблене захоплення да Вінчі

Усього через рік, у 1499-му, герцог та Леонардо втекли з Мілана, бо місто захопила армія Людовика XII. Коли король Франції дізнався, що у захопленому місті немає найціннішого "трофея" — да Вінчі, то надіслав митцю листа з проханням повернутись і завершити свої шедеври. "Повернусь, якщо повернете мені мій виноградник", — відповів да Вінчі, і таки домігся свого.

Леонардо був таким завзятим виноробом, що виборював клаптик землі у самого короля? Так, сім’я Леонардо була з виноробів, він часто писав про вино й лозу та мріяв вдосконалити виноробство. А ще да Вінчі міг сподіватись, що володіння землею у Мілані дозволить йому стати громадянином Міланського герцогства, тому й тримався виноградника.

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Через 20 років, у 1519-му, згідно із заповітом Леонардо виноградник у спадок отримав його учень Салаі, з якого він писав "Іоанна Хрестителя".

За кілька століть ділянка змінила десятки власників. 1920 року виноградник ще був цілим і його сфотографували. Але 1943 року лозу знищила пожежа після бомбардування союзниками Мілана.

Останнє фото старих ліз (1920 рік) / Фото wikipedia

Нове життя для виноградника

У 2000-х сім’я Кастелліні дізналась, що виноградник да Вінчі існував мало не у дворі їх готелю-садиби Casa degli Atellani у Мілані.

У 2007 на прохання сім’ї автор книги про виноградник Леонардо вчений Лука Мароні взявся за розкопки у саду і під прошарком згарища знайшов... рештки лози! Збіглась й схема посадок — це був виноградник Леонардо. ДНК решток лози відповідало сорту Malvasia di Candia Aromatica — винограду, який в Італію, імовірно, завезли венеціанці з острова Крит.

Садиба Casa degli Atellani у Мілані / Фото Flickr

Яке воно – вино Леонардо да Вінчі

Учені знайшли цей сорт і у 2015 році висадили 16 рядків на місці, де були знайдені рештки старої лози. У 2019 році до 500-річчя з дня смерті да Вінчі виноробня Сastello di Luzzano виготовила 330 пляшок вина Tasto Atellano з першого врожаю нової лози. Вино чавили ногами у дерев'яних формах і перед тим, як розлити у пляшки, витримували на осаді в амфорах .

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Tasto Atellano з першого врожаю нової лози / Фото wineconfidential

Користувачі Vivino поставили вину вартістю близько 600 доларів 4,2 бала.. У відгуках пишуть, що воно пахне квітами, персиками й ананасами. Може, такими ароматами свого вина насолоджувався й сам Леонардо да Вінчі.

Сомельє в зелених штанях бажає вам смачних вин з цікавими історіями та свого виноградника, за який можна посперечатись і з королями!