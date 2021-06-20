Пропонуємо вам більше дізнатись про п’ятірку найдорожчих вин світу, ціна яких вразить будь-кого! Хотіли б пропустити келишок такого ексклюзивного напою?

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Penfolds Block 42 Kalimna Ampoule 2004

Ціна: 292 тисячі доларів.

Ампула Penfolds Block 42 Kalimna Ampoule 2004 / Фото lluxy

Чудове Каберне-Совіньон в маленьких кришталевих ампулах – цікавий комерційний проєкт від південноавстралійської виноробні Penfolds. Так, ця "пляшка" на 750 мілілітрів не має корка, а відкрити її можна, лише відламавши скляний ковпачок. Це чудове Каберне Совіньон розлили у всього 12 таких ампул, кожна з яких пронумерована.

Вино представили у 2012 році, і воно здійняло справжній фурор у пресі! Той, хто купує це незвичайне вино, платить за дійсно ексклюзивний продукт – рідкісне вино в інноваційному самобутньому форматі.

Château Margaux 1787

Ціна: 225 тисяч доларів.

Так виглядає пляшка вина від Château Margaux зараз / Фото vanberkumsittard

Історія цього вина, на жаль, має невтішний фінал. Спочатку це по-справжньому видатне вино врожаю 1787 року належало Томасу Джефферсону, який був великим поціновувачем хороших вин.

Згодом на аукціоні Christie's пляшка Château Margaux 1787 потрапила до рук іншого власника – Вільяма Соколіна, який відразу ж застрахував її від пошкоджень. Можливо, це підказало йому власне передчуття, адже спробувати цінний екземпляр йому так і не вдалось через прикрий випадок.

Під час вечері з друзями у ресторані готелю Four Seasons у 1989 році Вільям попросив відкрити славнозвісне вино. Проте одним необережним рухом офіціант штовхнув стіл – і пляшка Château Margaux розбилась, а вино, якому на той момент було вже понад 200 років, опинилось просто на підлозі. Що ж, принаймні чоловікові не довелось довго чекати своїх страхових виплат у розмірі 225 тисяч доларів.

Champagne Heidsieck 1907

Ціна: 275 тисяч доларів.

Champagne Heidsieck 1907/ Фото catawiki

Це вино носить титул найдорожчого шампанського у світі, і в нього надзвичайна історія. Розпивати його у своєму палаці мав сам російський імператор Микола II. Проте у розпал Першої світової війни корабель, на якому перевозили партію цього вина, потопив німецький підводний човен – і вся партія дорогоцінного вина пішла на дно Фінського заливу.

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Лише у 1998 році увесь вантаж підняли на поверхню. Виявилось, що всі 2 тисячі пляшок цілі. На додачу, шампанське чудово збереглося і зовсім не втратило своїх ароматичних смакових властивостей! Схоже, зберігати вино на морському дні, у прохолоді й темряві, не така вже й погана ідея, чи не так? Так подумали й власники підводної виноробні Edivo Vina, про яку ми писали раніше.

Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992

Ціна: 500 тисяч доларів.

Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992 / Фото vivivno

Як не дивно, до 2018 року статус найдорожчого червоного вина у світі належав продукту, який вироблений не у Франції чи Італії. По-справжньому королівську 6-літрову пляшку Каберне з долини Напа продали на благодійному аукціоні у 2000 році аж за півмільйона доларів! У цьому вині продемонстрована вся майстерність каліфорнійських виноробів.

Зараз навряд чи хтось наважиться відкрити це вино, адже це вже престижний колекційний екземпляр. У кого підніметься рука просто розпити вино ціною 500 тисяч доларів за вечерею?

Romanee-Conti Grand Cru 1945

Ціна: 558 тисяч доларів.

Romanee-Conti Grand Cru 1945 / Фото foodandwine

А ось і наш рекордсмен! У 2018 році на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку пляшку цього вина продали за цілих 558 тисяч доларів – це у 17 разів більше, ніж її початкова ціна. У той же вечір ще одну пляшку такого ж Romanee-Conti Grand Cru 1945 інший покупець придбав за трохи меншу, проте таку ж космічну суму – 496 тисяч доларів.

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Чим же так вирізняється це вино?

Окрім того, що це видатний зразок якісних бургундських вин, воно виготовлене з особливого винограду сорту Піно нуар. Річ у тім, що врожай 1945 року був не надто багатим – через заморозки й подальше спекотне літо вдалось зробити всього лише 600 пляшок вінтажного вина. До того ж це був останній врожай, зібраний зі старовинних ліз маєтку Romanee-Conti. Після 1945 року філоксера винищила ці лози, і їх довелось викорчувати.

Отже, того року виготовили справжню лімітовану колекцію, абсолютно неповторну!