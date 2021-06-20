Предлагаем вам узнать больше о пятерке самых дорогих вин мира, цена которых поразит любого! Признайтесь, хотелось бы вам пропустить бокальчик такого эксклюзивного напитка?

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Penfolds Block 42 Kalimna Ampoule 2004

Цена: 292 тысяч долларов.

Ампула Penfolds Block 42 Kalimna Ampoule 2004 / Фото lluxy

Замечательное Каберне-Совиньон в маленьких хрустальных ампулах – интересный коммерческий проект южно-австралийской винодельни Penfolds. У этих "бутылок" на 750 миллилитров нет пробок, открыть их можно лишь отбив стеклянный колпачок. Всего винодельня выпустила 12 номерных ампул.

Вино было представлено в 2012 году и произвело настоящий фурор в прессе! Покупая Penfolds Block 42 Kalimna Ampoule, вы платите за поистине эксклюзивный продукт – редкое вино в сосудах инновационного формата.

Château Margaux 1787

Цена: 225 тысяч долларов.

Так выглядит бутылка вина от Château Margaux сейчас / Фото vanberkumsittard

История этой бутылки Château Margaux 1787, к сожалению, имеет неутешительный финал. Сначала это, без преувеличения, выдающееся вино урожая 1787 года принадлежало Томасу Джефферсону – большому знатоку вин.

Затем на аукционе Christie's бутылку Château Margaux 1787 купил некий Уильям Соколин – и сразу же застраховал ее от повреждений. И не зря шестое чувство подсказало покупателю сделать это, ведь насладиться вкусом ценного приобретения он так и не смог.

Во время ужина с друзьями в ресторане отеля Four Seasons в 1989 году Соколин попросил открыть знаменитое вино. Однако официант случайно задел стол – бутылка Château Margaux разбилась, и вино, которому на тот момент было уже более 200 лет, оказалось на полу. Надеемся, солидная страховая выплата утешила пострадавшего владельца.

Champagne Heidsieck 1907

Цена: 275 тысяч долларов.

Champagne Heidsieck 1907/ Фото catawiki

Это шампанское считается самым дорогим в мире, и у него – чрезвычайная история. Распивать его должен был сам император Николай II. Однако в разгар Первой мировой войны корабль, на котором везли это вино, потопила немецкая подводная лодка – и драгоценный груз пошел на дно Финского залива.

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Лишь в 1998 году его подняли на поверхность. Оказалось, все 2 тысячи бутылок уцелели! Более того, их содержимое прекрасно сохранилось, нисколько не утратив ароматических и вкусовых качеств! Выходит, хранить вино на морском дне, в прохладе и темноте, не такая уж и плохая идея? Кстати, такого же мнения – и владельцы подводной винодельни Edivo Vina, о которой мы уже рассказывали.

Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992

Цена: 500 тысяч долларов.

Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992 / Фото vivivno

Как ни странно, до 2018 года статус самого дорогого красного вина в мире удерживал продукт, произведенный не во Франции и не в Италии. В 2000 году на одном из благотворительных аукционов 6-литровая бутылка Каберне из долины Напа была продана за полмиллиона долларов!

Наверное, калифорнийские виноделы продемонстрировали в этом напитке все свое мастерство. Однако владелец бутылки вряд ли когда-либо откупорит ее, ведь это – престижнейший коллекционный экземпляр. Да и кто решился бы распить за ужином вино стоимостью 500 тысяч долларов?

Romanee-Conti Grand Cru 1945

Цена: 558 тысяч доларов.

Romanee-Conti Grand Cru 1945 / Фото foodandwine

А вот и наш рекордсмен! В 2018 году на нью-йоркском аукционе Sotheby's бутылка Romanee-Conti Grand Cru 1945 ушла за 558 тысяч долларов – по цене в 17 раз выше стартовой. В тот же вечер еще одну бутылку этого же вина приобрел другой покупатель: она досталась ему чуть дешевле – за 496 000 долларов.

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Что же в этом вине особенного?

Этот выдающийся образец бургундских вин был изготовлен из особого винограда. В 1945 году урожай Пино-Нуар был скудным: из-за заморозков и последовавшего за ними жаркого лета удалось сделать всего лишь 600 бутылок винтажного вина. К тому же это был последний виноград, собранный из старых лоз в имении Романе-Конти. После 1945 года эти лозы поразила филлоксера, из-за чего их пришлось выкорчевать.

В общем, в тот год была изготовлена лимитированная партия в буквальном смысле неповторимого вина!