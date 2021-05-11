Мы уже рассказывали о подводной винодельне, где вино выдерживают на морском дне. В Калифорнии вино в воде не выдерживают, но предлагают гостям спуститься внутрь подводной лодки времен Второй мировой, где расположилась винодельня Sottomarino, что в переводе с итальянского и значит "подводная лодка".

Читайте также: Как правильно дегустировать вино: практические советы

Немного истории

У Дэвида Фрейзера и Брайана Кейна было две страсти: виноделие и море. И вот однажды друзья решили объединить две любимые стихии. Они устроили винодельню прямиком на старой субмарине, которая расположена на искусственном острове с богатой историей и интригующим названием – Treasure Island (Остров сокровищ).

Во времена Второй мировой войны на Острове сокровищ действовала военно-морская база, где тренировали моряков. Так что подводная лодка, на которой теперь проходят дегустации, подлинная: в 40-х годах ее также активно использовали для командных учений. Впоследствии субмарину списали

Вход в винодельню / Фото фейсбук Sottomarino

Дэвида и Брайана так восхитила история острова, что они решили дать учебной подводной лодке вторую жизнь. Теперь их винодельня Sottomarino – привлекательный туристический объект. Сами владельцы гордо называют лодку "урбанистическим дегустационным залом".

Что внутри

Внутри почти ничего не изменили, поэтому у дегустаторов есть уникальная возможность побывать на настоящей подводной лодке времен Второй мировой, сохраненной со всеми оригинальными деталями и маркировкой.

Мы даем гостям возможность узнать историю острова, его прошлое как военно-морской базы США. Мы не реконструировали это пространство, а перепрофилировали его. Мы будем придерживаться данной стратегии и в дальнейшем,

– говорят хозяева Sottomarino.

Вход в подводную винодельню / Фото фейсбук Sottomarino

Старая часть субмарины / Фото фейсбук Sottomarino

Гостям предлагают узнать больше о Treasure Island: спуститься в подводную лодку, осмотреть все помещения – и на месте продегустировать прекрасные калифорнийские вина, созданные в итальянском стиле. А если после экскурсии посетителям захочется на свежий воздух, они могут подняться на палубу и наслаждаться вином, любуясь прекрасным видом на залив Сан-Франциско.

Невероятные винодельни, поразительные факты о вине и практические советы – узнавайте о самых интересных новинках в мире вина и пополняйте свою винную коллекцию в интернет-магазине SHABO.

Вид со смотровой площадки / Фото фейсбук Sottomarino

Какое вино предлагают на Sottomarino

Мечтой Дэвида и Брайана было производить на калифорнийском Острове сокровищ вино в итальянском стиле по старинным технологиям. Обустраивая это историческое место для производства и дегустации вина, они придерживались принципа: "Уважать прошлое, устремляясь в будущее".

Нам никогда не создать итальянское вино в Калифорнии. Но мы можем производить вина из классических итальянских сортов по старинным технологиям виноделия, которыми итальянские виноделы пользовались веками,

– с энтузиазмом поясняют партнеры.

Белые и красные вина от винодельни Sottomarino / Фото фейсбук Sottomarino

Интересно: Журнал Cosmopolitan создал собственное вино: как и кому его рекомендуют пить

Ферментация вина происходит в емкостях с открытым верхом, а во время мацерации вино осторожно перемешивают вручную. На Sottomarino придерживаются традиционных технологий виноделия, минимально вмешиваясь в процесс. Именно благодаря этому в белых и красных винах Sottomarino проявляются все классические характеристики итальянских сортов винограда.

Так в необычной винодельне слились история и культура потребления качественного вина, чтобы дарить посетителям незабываемые впечатления.