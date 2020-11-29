В Хорватии расположена необычная винодельня: тут выдерживают вино в амфорах на дне Адриатического моря.

История винодельни Edivo Vina начинается на полуострове Пелешац, где производят такие известные во всем мире хорватские вина, как Дингач и Плавац Малый, рассказывает Life24. Именно здесь, в часе езды от Дубровника, в 2011 году владелец Edivo Vina сделал свое первое вино и решил добавить ему изюминки:

Наша миссия – создавать уникальные вина высшего качества, , – говорит владелец винодельни. – Чтобы реализовать эту миссию, мы решили использовать лучшее из того, что дала нам природа, и погрузить наше вино в море.

Потребовалось несколько лет, чтобы команда Edivo Vina провела исследования, учла все нюансы подводной выдержки и разработала свою технологию.

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Сначала возникла идея погружать вино под воду прямо в бутылках. Однако морская вода, проникнув внутрь, может испортить вино. Поэтому придумали интересную конструкцию: стеклянную бутылку с вином помещают в глиняную амфору и закупоривают пробкой и двумя слоями каучука. Только тогда вино опускают на глубину 18-25 метров и оставляют там более чем 700 дней! Так и появился настоящий винный погреб под водой.

Амфоры с вином около 2 лет сохраняют на дне у побережья полуострова Пелешац / Фото Фейсбук Edivo Vina

Владелец считает, что именно под водой вино хранится при стабильной температуре и без постороннего шума. Он также отмечает, что вино Edivo Vina – это сугубо хорватский продукт со своей историей, и не только потому, что оно произведено из местного сорта винограда Плавац. Все – от амфор и до пробок – полностью изготовлено в Хорватии. Вино назвали Navis Mysterium – Морская тайна:

Погрузив первую бутылку и амфору, мы поняли, что сделали что-то особенное, свой вклад в историю: известное вино с полуострова Пелешац становится также морским вином.

Подводный погреб расположен на затонувшей рыбацкой лодке, которая пролежала на дне около 30 лет. Чтобы защитить ценное вино от кражи, амфоры помещают в металлические клетки и закрывают на замок.

Металлические клетки защищают вино от злоумышленников/ Фото edivovina

Винодельня предлагает своим гостям уникальную услугу: под наблюдением дайверов самым погрузиться под воду, чтобы посетить старую рыбацкую лодку и своими глазами увидеть амфоры с вином.

Компания предлагает гостям экскурсии в подводную винодельню/ Фото Фейсбук Edivo Vina

А после морского путешествия вы можете продегустировать вино в ресторане на полуострове или же забрать бутылку с собой.

У Edivo Wine Bar можно купить целую бутылку или же продегустировать уникальное вино/ Фото edivovina

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Если вы не фанат дайвинга, вы легко можете заказать вино от Ediva Vina winery на их сайте. Вино продают прямо в амфорах, ведь за время выдержки каждая из них приобретает уникальный вид и становится настоящим произведением искусства.

У каждого вина – уникальная упаковка/ Фото edivovina