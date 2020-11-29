Подводная винодельня: где и как попробовать вино прямиком с морского дна
В Хорватии расположена необычная винодельня: тут выдерживают вино в амфорах на дне Адриатического моря.
История винодельни Edivo Vina начинается на полуострове Пелешац, где производят такие известные во всем мире хорватские вина, как Дингач и Плавац Малый, рассказывает Life24. Именно здесь, в часе езды от Дубровника, в 2011 году владелец Edivo Vina сделал свое первое вино и решил добавить ему изюминки:
Наша миссия – создавать уникальные вина высшего качества, , – говорит владелец винодельни. – Чтобы реализовать эту миссию, мы решили использовать лучшее из того, что дала нам природа, и погрузить наше вино в море.
Потребовалось несколько лет, чтобы команда Edivo Vina провела исследования, учла все нюансы подводной выдержки и разработала свою технологию.
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Сначала возникла идея погружать вино под воду прямо в бутылках. Однако морская вода, проникнув внутрь, может испортить вино. Поэтому придумали интересную конструкцию: стеклянную бутылку с вином помещают в глиняную амфору и закупоривают пробкой и двумя слоями каучука. Только тогда вино опускают на глубину 18-25 метров и оставляют там более чем 700 дней! Так и появился настоящий винный погреб под водой.
Амфоры с вином около 2 лет сохраняют на дне у побережья полуострова Пелешац / Фото Фейсбук Edivo Vina
Владелец считает, что именно под водой вино хранится при стабильной температуре и без постороннего шума. Он также отмечает, что вино Edivo Vina – это сугубо хорватский продукт со своей историей, и не только потому, что оно произведено из местного сорта винограда Плавац. Все – от амфор и до пробок – полностью изготовлено в Хорватии. Вино назвали Navis Mysterium – Морская тайна:
Погрузив первую бутылку и амфору, мы поняли, что сделали что-то особенное, свой вклад в историю: известное вино с полуострова Пелешац становится также морским вином.
Подводный погреб расположен на затонувшей рыбацкой лодке, которая пролежала на дне около 30 лет. Чтобы защитить ценное вино от кражи, амфоры помещают в металлические клетки и закрывают на замок.
Металлические клетки защищают вино от злоумышленников/ Фото edivovina
Винодельня предлагает своим гостям уникальную услугу: под наблюдением дайверов самым погрузиться под воду, чтобы посетить старую рыбацкую лодку и своими глазами увидеть амфоры с вином.
Компания предлагает гостям экскурсии в подводную винодельню/ Фото Фейсбук Edivo Vina
А после морского путешествия вы можете продегустировать вино в ресторане на полуострове или же забрать бутылку с собой.
У Edivo Wine Bar можно купить целую бутылку или же продегустировать уникальное вино/ Фото edivovina
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У каждого вина – уникальная упаковка/ Фото edivovina
Если же у вас сейчас нет возможности путешествовать в Хорватию, то не меньшим удовольствием для вас станет поездка в Центр культуры вина SHABO, где производят вино под землей по старинной технологии – квеври.
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