У Хорватії розташована незвичайна виноробня: тут витримують вино в амфорах на дні Адріатичного моря.

Історія виноробні Edivo Vina починається на півострові Пелешац, де виробляють такі відомі у всьому світі хорватські вина, як Дінгач та Плавац Малий, розповідає Life24. Саме тут, у годині їзди від Дубровника, у 2011 році власник Edivo Vina зробив своє перше вино і вирішив додати йому родзинки:

Наша місія – виробляти вина вищої якості, – каже власник виноробні. – Щоб реалізувати цю місію, ми вирішили використати найкраще з того, що дала нам природа, і занурити наше вино в море.

Знадобилося кілька років, аби команда Edivo Vina дослідила, чи взагалі таке можливо, врахувала усі нюанси підводної витримки та розробила свою технологію.

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Спочатку виникла ідея занурювати вино під воду просто у пляшках. Проте морська вода, проникнувши всередину, може зіпсувати вино. Тому вигадали цікаву конструкцію: скляну пляшку з вином поміщають у глиняну амфору і закупорюють корком та двома шарами каучуку. Аж тоді вино опускають на глибину 18-25 метрів і залишають там на понад 700 днів! Так і виник справжній винний льох під водою.

Амфори з вином близько 2 років зберігають на дні біля узбережжя півострова Пелещац/ Фото Фейсбук Edivo Vina

Власник вважає, що саме під водою вино зберігається при стабільній температурі та без стороннього шуму. Він також наголошує, що вино Edivo Vina – це суто хорватський продукт зі своєю історією, і не тільки тому, що воно вироблене з місцевого сорту винограду Плавац. Усе – від амфор і до корків – повністю виготовлене у Хорватії. Вино назвали Navis Mysterium – Морська таємниця:

Зануривши першу пляшку та амфору, ми зрозуміли, що зробили щось особливе, свій внесок в історію: відоме вино з півострова Пелешац стає також морським вином.

Підводний льох розташований на затонулому рибальському човні, який пролежав на дні близько 30 років. Аби захистити цінне вино від крадіжки, амфори поміщають у металеві клітки та закривають на замок.

Металеві клітки захищають вино від зловмисників/ Фото edivovina

Виноробня пропонує своїм гостям унікальну послугу: під наглядом дайверів самим зануритись під воду, аби завітати до старого рибацького човна та на власні очі побачити амфори з вином.

Компанія пропонує гостям екскурсії до підводної виноробні/ Фото Фейсбук Edivo Vina

А після морської подорожі ви можете продегустувати вина у ресторані на півострові або ж забрати пляшку з собою.

У Edivo Wine Bar можна купити цілу пляшку або ж продегустувати унікальне вино / Фото edivovina

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Якщо ви не фанат дайвінгу, ви легко можете замовити вино від Ediva Vina winery на їхньому сайті. Вино продають прямо у цих амфорах, адже за час витримки кожна з них набуває унікального вигляду та стає справжнім витвором мистецтва.

Кожне вино має індивідуальну упаковку/ Фото edivovina

Якщо ж у вас зараз немає можливості подорожувати в Хорватію, то не меншим задоволенням для вас стане поїздка в Центр культури вина SHABO, де виробляють вино під землею за старовинною технологією - квеврі.