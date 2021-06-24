Почему же за "Тайную вечерю" да Винчи получил целый виноградник? Как король Франции Людовик XII взял Милан, но не смог завладеть клочком земли да Винчи? Чем пахло вино, которое пил Леонардо? Об этих и других невероятных фактах рассказывает Сомелье в зеленых штанах.

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От кого Винчи получил виноградник

По окончании фрески в 1498 году ее заказчик, герцог Людовико Сфорца, подарил 46-летнему да Винчи виноградник на 16 рядов (60 на 175 метров) у стен церкви Санта-Мария-делле-Грацие, в которой художник и работал над "Тайной вечерей".

Был это внезапный порыв щедрости или же предварительная договоренность – кто знает? Известно, что Леонардо любил вино и интересовался виноделием. Возможно, он попросил герцога о такой награде. А может, герцог заметил интерес художника к лозе и сам решил порадовать мастера таким подарком.

"Тайная вечеря", принесшая Леонардо да Винчи виноградник / Фото wikipedia

Любимое увлечение да Винчи

Всего через год, в 1499-м, герцог и Леонардо бежали из Милана, так как в город вошла армия Людовика XII. Узнав, что в захваченном городе нет самого ценного "трофея" – да Винчи, король Франции отправил художнику письмо с просьбой вернуться и завершить свои шедевры. "Вернусь, если вернете мне виноградник", – ответил да Винчи. Его требование было удовлетворено.

Леонардо был так увлечен виноделием, что осмелился вытребовать свою землю у самого короля? Да, в роду у Леонардо были виноделы, он сам часто писал о вине и лозах и мечтал усовершенствовать процесс изготовления любимого напитка. А еще да Винчи, возможно, надеялся, что факт владения землей в Милане позволит ему стать гражданином Миланского герцогства, потому так и держался за этот виноградник.

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Через 20 лет, в 1519 году, по завещанию Леонардо, его виноградник унаследовал Салаи – ученик художника, с которого тот писал "Иоанна Крестителя".

За несколько столетий участок сменил не один десяток владельцев. Все это время виноградник плодоносил и в 1920 году его даже сфотографировали. Но в 1943 году лозы уничтожил пожар вследствие бомбардировки Милана британской авиацией.

Последнее фото древних лоз (1920 год) / Фото wikipedia

Новая жизнь виноградника

В 2000-х семья Кастеллини узнала, что виноградник великого художника находился практически во дворе их отеля-усадьбы Casa degli Atellani.

В 2007 году автор книги о винограднике Леонардо, ученый Лука Марони, по просьбе владельцев участка взялся за раскопки в саду и на месте старого пепелища нашел... остатки лоз! Судя по сохранившимся схемам посадок, это действительно был виноградник Леонардо. Анализ же ДНК найденной лозы показал, что она соответствует сорту Malvasia di Candia Aromatica – винограда, который в Италию, вероятно, завезли венецианцы с Крита.

Усадьба Casa degli Atellani в Милане / Фото Flickr

Какое оно, вино Леонардо да Винчи

Ученым удалось восстановить древний сорт, и в 2015 году на месте, где нашли остатки старой лозы, было высажено 16 рядов новой. В 2019 году, к 500-летию со дня смерти да Винчи, винодельня Сastello di Luzzano изготовила из первого урожая новой лозы 330 бутылок Tasto Atellano. Вино давили по старинке – ногами в деревянных формах – и, прежде чем разлить в бутылки, выдержали на осадке в амфорах.

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Tasto Atellano из первого урожая восстановленной лозы да Винчи / Фото wineconfidential

Пользователи Vivino поставили вину стоимостью 600 долларов за бутылку 4,2 балла. В отзывах пишут, что в нем ощущаются ароматы цветов, персиков и ананасов. Возможно, именно таким ароматом вина наслаждался сам Леонардо.

Сомелье в зеленых штанах желает вам прекрасных вин с интересными историями и своего виноградника, за который стоит спорить даже с королями!