Дієтолог назвав найкращий продукт для ситного сніданку

Хороший сніданок повинен містити багато білку, переконана дієтологиня. Саме це дозволить втамувати голод і протриматись до обіду без зайвих перекусів.

За кілька годин після, здавалось би, ситного сніданку, частенько знову хочеться їсти. Знайомо? Річ у тім, що ви обираєте неправильні продукти для першого прийому їжі. На думку дієтологині Лорен Манакер, ідеальним варіантом для високобілкового сніданку є звичні нам яйця, які багато хто недооцінює.

Читайте також Спогади про літо: ігристі вина SHABO Special Edition і сезонні фрукти

Чому яйця – це найкращий сніданок

Недарма різноманітні омлети, яєчні, скрембли та інші страви з яєць вже давно сприймаються як класичний сніданок, адже — це досить бюджетний і поживний варіант.

Яйця містять лише 70 калорій, та натомість – багаті на корисні жири, вітаміни та мінерали, які зміцнюють клітини. Без цукру та вуглеводів – це просто ідеальна їжа для тих, хто хоче худнути без шкоди для свого здоров'я.

Дієтологи радять їсти на сніданок саме яйця / Фото Unsplash

Та найголовніше, в яйцях повно білка, який не тільки корисний для нарощування м'язів, а й довго підтримує відчуття ситості. Якщо після сніданку з бутерброда з маслом чи рису, ви будете голодні вже за кілька годин (або й раніше), то після яєчного сніданку вам набагато довше не захочеться бігти до холодильника.

Пластівці не радять їсти на сніданок

Підібрати вино до ваших улюблених гарячих страв чи десертів простіше, ніж ви думаєте. Заходьте в інтернет-магазин SHABO , обирайте вино до смаку та експериментуйте, створюючи несподівані поєднання з вашими звичними стравами.

Лорен Манакер розповіла про цікаве дослідження, яке провели австралійські вчені минулого року. Людей із зайвою вагою та ожирінням ділили на дві групи та давали один із двох сніданків: яйця та тости або пластівці з молоком та апельсиновим соком. Такий сніданок вони отримували протягом двох тижнів, із перервою на тиждень.

Виявилось, що учасники, які їли на сніданок яйця, через 4 години відчували набагато менший голод та на обід споживали приблизно на 300 калорій менше ніж ті, хто їв платівці. Крім того, через їжу з високим вмістом білка, їм значно менше хотілось їсти солодке.

Варіант збалансованого сніданку

Дієтологиня радить до звичного омлету чи іншої страви з яєць додавати ще овочі та сир: "Додати до страви овочі – це завжди хороша ідея. А сир – це додатковий білок разом із кальцієм, який формує кістки", –пояснює Лорен Манакер.

До теми Легкий рецепт омлету в мікрохвильовці від відомого шеф-кухаря: готується всього 3 хвилини

Та цим її сніданок не обмежується. Вона додає також цільнозернові тости, які містять клітковину та вуглеводи, випиває чашку зеленого чаю, що містить кофеїн та антиоксиданти, та з'їдає половинку грейпфрута – це джерело фолієвої кислоти та вітаміну С.