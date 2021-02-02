Дизайнер "хуліганить" над відомими картинами: тепер там Йода, Джокер і навіть вентилятор – фото
Австралійський дизайнер оригінально переосмислює відомі історичні квартири. Він додає туди знаменитих персонажів із поп-культури.
Джерело: інстаграм Scadarts
У своїх роботах хлопець використовує героїв із "Зоряних війн", "Месників", "Хлопаків" та інших популярних фантастичних фільмів і серіалів. Як результат – неймовірна суміш шедеврів мистецтва та сучасної поп-культури. Це справді весело.
Цікаво 20 прикладів, коли стрижка змінила песиків до невпізнаваності: власники шоковані – смішні фото
Ванда і Віжен в "Американській готиці"
Фото scadarts
Мандалорець у картині Рембрандта
Фото scadarts
Поважний Ґрут
Фото scadarts
Саруман ідеально підходить під місце Отто фон Бісмарка
Фото scadarts
Зловісний вамп із "Зоряних воєн"
Фото scadarts
Романтичний Дедпул у картині Рембрандта
Фото scadarts
Вентилятор. Просто вентилятор
Фото scadarts
Французик із "Хлопаків"
Фото scadarts
Справжня колекція із Джокерів
Фото scadarts
Цікаво 15 життєвих ілюстрацій від ізраїльського художника, які показують всю красу сімейного життя
Народження принцеси Леї
Фото scadarts
Поділитися новиною