Дизайнер "хулиганит" над известными картинами: теперь там Йода, Джокер и даже вентилятор – фото
Австралийский дизайнер оригинально переосмысливает известные исторические квартиры. Он добавляет туда знаменитых персонажей из поп-культуры.
Источник: Инстаграм Scadarts
В своих работах парень использует героев из "Звездных войн", "Мстителей", "Пацанов" и других популярных фантастических фильмов и сериалов. Как результат – невероятная смесь шедевров искусства и современной поп-культуры. Это действительно весело.
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Ванда и Вижен в "Американской готике"
Фото scadarts
Мандалорец в картине Рембрандта
Фото scadarts
Серьезный Ґрут
Фото scadarts
Саруман идеально подходит под место Отто фон Бисмарка
Фото scadarts
Зловещий вамп из "Звездных войн"
Фото scadarts
Романтический Дэдпул в картине Рембрандта
Фото scadarts
Вентилятор. Просто вентилятор
Фото scadarts
Французик из "Пацанов"
Фото scadarts
Настоящая коллекция из Джокеров
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