Австралийский дизайнер оригинально переосмысливает известные исторические квартиры. Он добавляет туда знаменитых персонажей из поп-культуры.

Источник: Инстаграм Scadarts

В своих работах парень использует героев из "Звездных войн", "Мстителей", "Пацанов" и других популярных фантастических фильмов и сериалов. Как результат – невероятная смесь шедевров искусства и современной поп-культуры. Это действительно весело.

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Фото scadarts

Серьезный Ґрут

Фото scadarts

Саруман идеально подходит под место Отто фон Бисмарка

Фото scadarts

Зловещий вамп из "Звездных войн"

Фото scadarts

Романтический Дэдпул в картине Рембрандта

Фото scadarts

Вентилятор. Просто вентилятор

Фото scadarts

Французик из "Пацанов"

Фото scadarts

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