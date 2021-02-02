Дизайнер "хуліганить" над відомими картинами: тепер там Йода, Джокер і навіть вентилятор – фото

Австралійський дизайнер оригінально переосмислює відомі історичні квартири. Він додає туди знаменитих персонажів із поп-культури.

Джерело: інстаграм Scadarts

У своїх роботах хлопець використовує героїв із "Зоряних війн", "Месників", "Хлопаків" та інших популярних фантастичних фільмів і серіалів. Як результат – неймовірна суміш шедеврів мистецтва та сучасної поп-культури. Це справді весело.

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