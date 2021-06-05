Тренерка-дієтологині Олександра Сваровські поділилась з читачами комплексом з 4 ефективних вправ, які допоможуть вам тримати м'язи у тонусі й мати красиву фігуру. Для невеликого тренування вам знадобиться лише килимок, стілець і резинка для фітнесу. 

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Щоб кожен міг досягнути бажаного ефекту, експертка також розповіла про нюанси виконання вправ, до яких обов'язково варто дослухатись.

1. Випади з опорою на 1 ногу

Випади – усім давно знайома вправа. Виконуйте по 12 разів на кожну ногу, дотримуючись вказівок: 

  • тиснути потрібно на всю площу ступні передньої ноги
  • корпус трохи нахилити вперед
  • правильно дихати: видихати, піднімаючись вгору

Випади з опорою на одну ногу / Фото інстаграм Олександри Сваровські

2. Сідничний міст на 1 нозі

Одна із найефективніших вправ для зміцнення сідничних м'язів. Спробуйте для початку зробити по 15 разів на кожну ногу з дотриманням техніки: 

  • намагайтесь тримати ногу, яка піднята вгору, рівною 
  • нога на підлозі повинна впиратись на п'ятку
  • напружуйте прес, щоб не провисали спина

Сідничний міст на одній нозі / Фото інстаграм Олександри Сваровські

3. Бокові випади в одній амплітуді

Виконуйте по 10 разів у кожен бік, слідуючи порадам тренерки: 

• ноги потрібно розставити досить широко
• не відривайте носки чи п'ятки, впирайтесь міцно на обидві ступні
• корпус нахиліть вперед і дивіться прямо перед собою

Бокові випади / Фото інстаграм Олександри Сваровські

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4. Розведення з резинкою сидячи

Здається, що це дуже проста вправа, проте й тут є свої нюанси:

  • сісти потрібно на самий краєчок стільця
  • резинку одягайте вище колін 
  • потрібно відводити кожну ногу в бік, поки не відчуєте печіння в сідницях і боковій частині стегна

Розведення ніг з резинкою у сидячому положенні / Фото інстаграм Олександри Сваровські

 