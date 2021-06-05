Тренерка-дієтологині Олександра Сваровські поділилась з читачами комплексом з 4 ефективних вправ, які допоможуть вам тримати м'язи у тонусі й мати красиву фігуру. Для невеликого тренування вам знадобиться лише килимок, стілець і резинка для фітнесу.

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Щоб кожен міг досягнути бажаного ефекту, експертка також розповіла про нюанси виконання вправ, до яких обов'язково варто дослухатись.

1. Випади з опорою на 1 ногу

Випади – усім давно знайома вправа. Виконуйте по 12 разів на кожну ногу, дотримуючись вказівок:

тиснути потрібно на всю площу ступні передньої ноги

корпус трохи нахилити вперед

правильно дихати: видихати, піднімаючись вгору

Випади з опорою на одну ногу / Фото інстаграм Олександри Сваровські

2. Сідничний міст на 1 нозі

Одна із найефективніших вправ для зміцнення сідничних м'язів. Спробуйте для початку зробити по 15 разів на кожну ногу з дотриманням техніки:

намагайтесь тримати ногу, яка піднята вгору, рівною

нога на підлозі повинна впиратись на п'ятку

напружуйте прес, щоб не провисали спина

Сідничний міст на одній нозі / Фото інстаграм Олександри Сваровські

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3. Бокові випади в одній амплітуді

Виконуйте по 10 разів у кожен бік, слідуючи порадам тренерки:

• ноги потрібно розставити досить широко

• не відривайте носки чи п'ятки, впирайтесь міцно на обидві ступні

• корпус нахиліть вперед і дивіться прямо перед собою

Бокові випади / Фото інстаграм Олександри Сваровські

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4. Розведення з резинкою сидячи

Здається, що це дуже проста вправа, проте й тут є свої нюанси:

сісти потрібно на самий краєчок стільця

резинку одягайте вище колін

потрібно відводити кожну ногу в бік, поки не відчуєте печіння в сідницях і боковій частині стегна

Розведення ніг з резинкою у сидячому положенні / Фото інстаграм Олександри Сваровські