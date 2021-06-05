Тренерка-дієтологині Олександра Сваровські поділилась з читачами комплексом з 4 ефективних вправ, які допоможуть вам тримати м'язи у тонусі й мати красиву фігуру. Для невеликого тренування вам знадобиться лише килимок, стілець і резинка для фітнесу.
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Щоб кожен міг досягнути бажаного ефекту, експертка також розповіла про нюанси виконання вправ, до яких обов'язково варто дослухатись.
1. Випади з опорою на 1 ногу
Випади – усім давно знайома вправа. Виконуйте по 12 разів на кожну ногу, дотримуючись вказівок:
- тиснути потрібно на всю площу ступні передньої ноги
- корпус трохи нахилити вперед
- правильно дихати: видихати, піднімаючись вгору
Випади з опорою на одну ногу / Фото інстаграм Олександри Сваровські
2. Сідничний міст на 1 нозі
Одна із найефективніших вправ для зміцнення сідничних м'язів. Спробуйте для початку зробити по 15 разів на кожну ногу з дотриманням техніки:
- намагайтесь тримати ногу, яка піднята вгору, рівною
- нога на підлозі повинна впиратись на п'ятку
- напружуйте прес, щоб не провисали спина
Сідничний міст на одній нозі / Фото інстаграм Олександри Сваровські
3. Бокові випади в одній амплітуді
Виконуйте по 10 разів у кожен бік, слідуючи порадам тренерки:
• ноги потрібно розставити досить широко
• не відривайте носки чи п'ятки, впирайтесь міцно на обидві ступні
• корпус нахиліть вперед і дивіться прямо перед собою
Бокові випади / Фото інстаграм Олександри Сваровські
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4. Розведення з резинкою сидячи
Здається, що це дуже проста вправа, проте й тут є свої нюанси:
- сісти потрібно на самий краєчок стільця
- резинку одягайте вище колін
- потрібно відводити кожну ногу в бік, поки не відчуєте печіння в сідницях і боковій частині стегна
Розведення ніг з резинкою у сидячому положенні / Фото інстаграм Олександри Сваровські