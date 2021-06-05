Тренер-диетолог Александра Сваровски поделилась с читателями комплексом из 4 эффективных упражнений, которые помогут вам держать мышцы в тонусе и иметь красивую фигуру. Для небольшой тренировки вам понадобится только коврик, стул и резинка для фитнеса.
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Чтобы каждый мог достичь желаемого эффекта, эксперт также рассказала о нюансах выполнения упражнений, к которым обязательно стоит прислушаться.
1. Выпады с опорой на 1 ногу
Выпады – всем знакомое упражнение. Выполняйте по 12 раз на каждую ногу, следуя указаниям:
- давить нужно на всю площадь ступни передней ноги
- корпус немного наклонить вперед
- правильно дышать: выдыхать, поднимаясь вверх
Выпады с опорой на одну ногу / Фото инстаграм Александры Сваровски
2. Ягодичный мост на 1 ноге
Одно из самых эффективных упражнений для укрепления ягодичных мышц. Попробуйте для начала сделать по 15 раз на каждую ногу с соблюдением техники:
- старайтесь держать ногу, которая поднята вверх, ровной
- нога на полу должна упираться в пятку
- напрягайте пресс, чтобы не провисала спина
Ягодичный мост на одной ноге / Фото инстаграм Александры Сваровски
3. Боковые выпады в одной амплитуде
Выполняйте по 10 раз в каждую сторону, следуя советам тренера:
• ноги нужно расставить достаточно широко
• не отрывайте носки или пятки, упирайтесь крепко на обе ступни
• корпус наклоните вперед и смотрите прямо перед собой
Боковые выпады / Фото инстаграм Александры Сваровски
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4. Разведение с резинкой сидя
Кажется, что это очень простое упражнение, но и здесь есть свои нюансы:
- сесть нужно на самый краешек стула
- резинку надевайте выше колен
- нужно отводить каждую ногу в сторону, пока не почувствуете жжение в ягодицах и боковой части бедра
Разведение ног с резинкой в сидячем положении / Фото инстаграм Александры Сваровски