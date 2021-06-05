Тренер-диетолог Александра Сваровски поделилась с читателями комплексом из 4 эффективных упражнений, которые помогут вам держать мышцы в тонусе и иметь красивую фигуру. Для небольшой тренировки вам понадобится только коврик, стул и резинка для фитнеса.

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Чтобы каждый мог достичь желаемого эффекта, эксперт также рассказала о нюансах выполнения упражнений , к которым обязательно стоит прислушаться.

1. Выпады с опорой на 1 ногу

Выпады – всем знакомое упражнение. Выполняйте по 12 раз на каждую ногу, следуя указаниям:

давить нужно на всю площадь ступни передней ноги

корпус немного наклонить вперед

правильно дышать: выдыхать, поднимаясь вверх

Выпады с опорой на одну ногу / Фото инстаграм Александры Сваровски

2. Ягодичный мост на 1 ноге

Одно из самых эффективных упражнений для укрепления ягодичных мышц. Попробуйте для начала сделать по 15 раз на каждую ногу с соблюдением техники:

старайтесь держать ногу, которая поднята вверх, ровной

нога на полу должна упираться в пятку

напрягайте пресс, чтобы не провисала спина

Ягодичный мост на одной ноге / Фото инстаграм Александры Сваровски

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3. Боковые выпады в одной амплитуде

Выполняйте по 10 раз в каждую сторону, следуя советам тренера:

• ноги нужно расставить достаточно широко

• не отрывайте носки или пятки, упирайтесь крепко на обе ступни

• корпус наклоните вперед и смотрите прямо перед собой

Боковые выпады / Фото инстаграм Александры Сваровски

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4. Разведение с резинкой сидя

Кажется, что это очень простое упражнение, но и здесь есть свои нюансы:

сесть нужно на самый краешек стула

резинку надевайте выше колен

нужно отводить каждую ногу в сторону, пока не почувствуете жжение в ягодицах и боковой части бедра