Ви задумувались, як може виглядати рентген ската, квітів чи залізної руки? А ось ці користувачі мали нагоду побачити такі картини – і поділились ними з іншими. Пропонуємо розважитись і подивитись на найцікавіші рентгенівські знімки, які можна знайти в інтернеті.

Зробивши рентген єгипетського саркофагу у вигляді кішки, вони виявили там кошеня

Фото egyptmanchester

Прекрасні квіти!

Фото Reddit daisy_cutter_

Знімок ската виглядає просто магічно

Фото Reddit Sonnyisemo

Морський коник ніби намальований

Фото Reddit kitsua

Так деформується жіноча стопа у взутті на підборах

Фото Studio D

А ось як виглядає вагітна кішка

Фото Reddit NoParkingInDriveway

Справжнісінька металева рука чоловіка

Фото Reddit bluehaiku2

Цій змії зробили рентген, бо вона має пухлину у нирці

Фото Reddit thebarberstylist

"Мій лікар забув сказати мені, що потрібно зняти окуляри"

Фото Reddit maggiemoocorgipoo

Знімок картини показав, що художник малював молодого короля Іспанії Карла II, ще коли той був молодшим

Фото Твіттер Museo del Prado

Хоч у горлі цього чоловіка була ложка, його це не дуже турбувало

Фото Xinjiang Meikuang General Hospital

А це – нога Нікола Тесли у черевику, 1896 рік

Фото pubs.rsna.

Рентген летючої миші виглядає досить моторошно

Фото dailytelegraph

Знімок фламінго виглядає, немов якийсь девайс з деталями

Фото imgur

Дівчинка попросила, щоб на рентгені її супроводжувала улюблена іграшка – Свинка Пеппа

Фото Reddit cynicalslacker

Так виглядає грудна клітина людини, як намагалась отруїтись ртуттю

Фото The New England Journal of Medicine

Мало кому пощастило побачити рентген акули-молота

Фото Reddit Fishguy_FHL