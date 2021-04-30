Ви задумувались, як може виглядати рентген ската, квітів чи залізної руки? А ось ці користувачі мали нагоду побачити такі картини – і поділились ними з іншими. Пропонуємо розважитись і подивитись на найцікавіші рентгенівські знімки, які можна знайти в інтернеті.
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Зробивши рентген єгипетського саркофагу у вигляді кішки, вони виявили там кошеня
Фото egyptmanchester
Прекрасні квіти!
Фото Reddit daisy_cutter_
Знімок ската виглядає просто магічно
Фото Reddit Sonnyisemo
Морський коник ніби намальований
Фото Reddit kitsua
Так деформується жіноча стопа у взутті на підборах
Фото Studio D
А ось як виглядає вагітна кішка
Фото Reddit NoParkingInDriveway
Справжнісінька металева рука чоловіка
Фото Reddit bluehaiku2
Цікаво: Це не фото: художник малює гіперреалістичні портрети аерографом
Цій змії зробили рентген, бо вона має пухлину у нирці
Фото Reddit thebarberstylist
"Мій лікар забув сказати мені, що потрібно зняти окуляри"
Фото Reddit maggiemoocorgipoo
Знімок картини показав, що художник малював молодого короля Іспанії Карла II, ще коли той був молодшим
Фото Твіттер Museo del Prado
Хоч у горлі цього чоловіка була ложка, його це не дуже турбувало
Фото Xinjiang Meikuang General Hospital
А це – нога Нікола Тесли у черевику, 1896 рік
Фото pubs.rsna.
Рентген летючої миші виглядає досить моторошно
Фото dailytelegraph
Знімок фламінго виглядає, немов якийсь девайс з деталями
Фото imgur
Дівчинка попросила, щоб на рентгені її супроводжувала улюблена іграшка – Свинка Пеппа
Фото Reddit cynicalslacker
Так виглядає грудна клітина людини, як намагалась отруїтись ртуттю
Фото The New England Journal of Medicine
Мало кому пощастило побачити рентген акули-молота
Фото Reddit Fishguy_FHL