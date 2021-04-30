Вы задумывались, как может выглядеть рентген ската, цветов или железной руки? А вот эти пользователи имели возможность увидеть такие картины – и поделились ими с другими. Предлагаем развлечься и посмотреть на самые интересные рентгеновские снимки, которые можно найти в интернете.
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Сделав рентген эгипетського саркофага в виде кошки, ученые обнаружили там котенка
фото egyptmanchester
Прекрасные цветы!
Фото Reddit daisy_cutter_
Снимок ската выглядит просто магически
Фото Reddit Sonnyisemo
Морской конек будто нарисован
Фото Reddit kitsua
Так деформируется женская стопа в обуви на каблуках
Фото Studio D
А вот как выглядит беременная кошка
Фото Reddit NoParkingInDriveway
Настоящая металлическая рука мужчины
Фото Reddit bluehaiku2
Интересно: Это не фото: художник рисует гиперреалистичные портреты аэрографом
Этой змее сделали рентген, потому что у нее была опухоль в почке
Фото Reddit thebarberstylist
"Мой врач забыл сказать мне, что нужно снять очки"
Фото Reddit maggiemoocorgipoo
Снимок картины показал, что художник рисовал молодого короля Испании Карла II, еще когда тот был младше
Фото Твиттер Museo del Prado
Хотя в горле этого человека была ложка, его это не очень беспокоило
Фото Xinjiang Meikuang General Hospital
А это – нога Никола Теслы в ботинке, 1896 год
Фото pubs.rsna.
Рентген летучей мыши выглядит довольно жутко
фото dailytelegraph
Снимок фламинго выглядит так, будто это какой-то девайс с деталями
фото imgur
Девочка попросила, чтобы на рентгене ее сопровождала любимая игрушка – Свинка Пеппа
Фото Reddit cynicalslacker
Так выглядит грудная клетка человека, который пытался отравиться ртутью
Фото The New England Journal of Medicine
Мало кому посчастливилось увидеть рентген акулы-молота
Фото Reddit Fishguy_FHL