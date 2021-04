Вы задумывались, как может выглядеть рентген ската, цветов или железной руки? А вот эти пользователи имели возможность увидеть такие картины – и поделились ими с другими. Предлагаем развлечься и посмотреть на самые интересные рентгеновские снимки, которые можно найти в интернете.

Сделав рентген эгипетського саркофага в виде кошки, ученые обнаружили там котенка

фото egyptmanchester

Прекрасные цветы!

Фото Reddit daisy_cutter_

Снимок ската выглядит просто магически

Фото Reddit Sonnyisemo

Морской конек будто нарисован

Фото Reddit kitsua

Так деформируется женская стопа в обуви на каблуках

Фото Studio D

А вот как выглядит беременная кошка

Фото Reddit NoParkingInDriveway

Настоящая металлическая рука мужчины

Фото Reddit bluehaiku2

Этой змее сделали рентген, потому что у нее была опухоль в почке

Фото Reddit thebarberstylist

"Мой врач забыл сказать мне, что нужно снять очки"

Фото Reddit maggiemoocorgipoo

Снимок картины показал, что художник рисовал молодого короля Испании Карла II, еще когда тот был младше

Фото Твиттер Museo del Prado

Хотя в горле этого человека была ложка, его это не очень беспокоило

Фото Xinjiang Meikuang General Hospital

А это – нога Никола Теслы в ботинке, 1896 год

Фото pubs.rsna.

Рентген летучей мыши выглядит довольно жутко

фото dailytelegraph

Снимок фламинго выглядит так, будто это какой-то девайс с деталями

фото imgur

Девочка попросила, чтобы на рентгене ее сопровождала любимая игрушка – Свинка Пеппа

Фото Reddit cynicalslacker

Так выглядит грудная клетка человека, который пытался отравиться ртутью

Фото The New England Journal of Medicine

Мало кому посчастливилось увидеть рентген акулы-молота