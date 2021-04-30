Від єгипетського саркофагу до Свинки Пеппи: добірка найдивніших рентгенівських знімків

Рентгенівське проміння ще у 1895 році відкрив знаменитий Вільгельм Рентген. З того часу це важливе відкриття принесло немало користі людству, а рентгенівське випромінювання використовують не лише у медицині, у багатьох інших галузях. Часом, рентгенівські знімки виходять просто дивовижними або й просто дивними.
Ви задумувались, як може виглядати рентген ската, квітів чи залізної руки? А ось ці користувачі мали нагоду побачити такі картини – і поділились ними з іншими. Пропонуємо розважитись і подивитись на найцікавіші рентгенівські знімки, які можна знайти в інтернеті.
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Зробивши рентген єгипетського саркофагу у вигляді кішки, вони виявили там кошеня
Фото egyptmanchester
Прекрасні квіти!
Фото Reddit daisy_cutter_
Знімок ската виглядає просто магічно
Фото Reddit Sonnyisemo
Морський коник ніби намальований
Фото Reddit kitsua
Так деформується жіноча стопа у взутті на підборах
Фото Studio D
А ось як виглядає вагітна кішка
Фото Reddit NoParkingInDriveway
Справжнісінька металева рука чоловіка
Фото Reddit bluehaiku2
Цікаво: Це не фото: художник малює гіперреалістичні портрети аерографом
Цій змії зробили рентген, бо вона має пухлину у нирці
Фото Reddit thebarberstylist
"Мій лікар забув сказати мені, що потрібно зняти окуляри"
Фото Reddit maggiemoocorgipoo
Знімок картини показав, що художник малював молодого короля Іспанії Карла II, ще коли той був молодшим
Фото Твіттер Museo del Prado
Хоч у горлі цього чоловіка була ложка, його це не дуже турбувало
Фото Xinjiang Meikuang General Hospital
А це – нога Нікола Тесли у черевику, 1896 рік
Фото pubs.rsna.
Рентген летючої миші виглядає досить моторошно
Фото dailytelegraph
Знімок фламінго виглядає, немов якийсь девайс з деталями
Фото imgur
Дівчинка попросила, щоб на рентгені її супроводжувала улюблена іграшка – Свинка Пеппа
Фото Reddit cynicalslackerКажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO
Так виглядає грудна клітина людини, як намагалась отруїтись ртуттю
Фото The New England Journal of Medicine
Мало кому пощастило побачити рентген акули-молота
Фото Reddit Fishguy_FHL