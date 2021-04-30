Від єгипетського саркофагу до Свинки Пеппи: добірка найдивніших рентгенівських знімків

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Рентгенівське проміння ще у 1895 році відкрив знаменитий Вільгельм Рентген. З того часу це важливе відкриття принесло немало користі людству, а рентгенівське випромінювання використовують не лише у медицині, у багатьох інших галузях. Часом, рентгенівські знімки виходять просто дивовижними або й просто дивними.