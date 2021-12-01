Інколи варто хоча б на один вечір забути про відповідальність та різні турботи – і сходити собі добряче погуляти. Так вважає батько блогерки Талії Шульхоф, який попросив дочку зводити його з дружиною у нічний клуб в Мадриді, де вони зараз відпочивають.
Цікаво Вечір із вином: напівсолодке біле ігристе SHABO Classic та запечена індичка
Дочка погодилася – і ця пригода запам’ятається їм надовго!
Спершу батько поводився досить обережно й спокійно. Він акуратно оглядав клуб і не наважувався танцювати. Талія жартома називала це "класичним батьківським оглядом території". Але потім почався справжній відрив.
Блогерка Талія Шульхоф / Скриншот тікток taliasc
Коли батько відчув смак вечірки, його вже неможливо було зупинити. Він приєднався до друзів дочки, танцював і просто прекрасно проводив час. Хоч на деякі моменти відходив, щоб відписувати в робочий чат колегам. Але й тоді намагався підтанцьовувати під клубну музику.
Наприкінці батько танцював навіть тоді, коли виходив із клубу. Дочка жартувала, що так він показував усім, хто тут "головний герой" вечірки. Що тут сказати – сім’я відпочила на славу! Але найцікавіше їх очікувало згодом.
Батько Талії / Скриншот тікток taliasc
Відео із батьком стало шалено популярним у тіктоці. Станом на зараз воно набрало понад 10 мільйонів переглядів та 12 тисяч коментарів. Багато людей були захоплені батьком. Вони вважають, що так проводити час зі своїми дітьми – це дуже круто:
- У вас прекрасні стосунки з батьком. Вітаю!
- Він просто легенда!
- Коли окуляри підіймаються, то настає час веселощів.