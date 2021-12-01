Иногда стоит хотя бы на один вечер забыть об ответственности и разных заботах – и сходить себе изрядно погулять. Так считает отец блогерши Талии Шульхоф, попросивший дочь сводить его с женой в ночной клуб в Мадриде, где они сейчас отдыхают.

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Дочь согласилась – и это приключение запомнится им надолго!

Сначала отец вел себя очень осторожно и спокойно. Он аккуратно осматривал клуб и не решался танцевать. Талия в шутку называла это "классическим отцовским обзором территории". Но потом начался настоящий отрыв.

Блогерша Талия Шульхоф / Скриншот тикток taliasc

Когда отец почувствовал вкус вечеринки, его уже нельзя было остановить. Он присоединился к друзьям дочери, танцевал и просто прекрасно проводил время. Хотя на некоторое время отходил, чтобы отписывать в рабочий чат коллегам. Но и тогда пытался подтанцовывать под клубную музыку.

В конце отец танцевал даже тогда, когда выходил из клуба. Дочь шутила, что так он показывал всем, кто здесь "главный герой" вечеринки. Что здесь сказать – семья отдохнула на славу! Но самое интересное их ждало потом.

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Папа Талии / Скриншот тикток taliasc

Видео с отцом стало безумно популярным в тиктоке. На данный момент оно набрало более 10 миллионов просмотров и 12 тысяч комментариев. Многие были поражены от отца. Они считают, что так проводить время с детьми – это очень круто: