В цьому немає нічого дивного: у свої 40 років колишня учасниця британського Atomic Kitten Керрі Катона справді чарівно виглядає. До того ж, жінка є досить популярною блогеркою в інстаграмі: на неї підписані майже 750 тисяч людей.

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Керрі жартома ставиться до зайвої уваги від однокласників, а от її 13-річна дочка Хайді серйозно через це переживає. Дівчинка втомилася, що однолітки постійно називають її маму вульгарною абревіатурою MILF (сексуально приваблива жінка, якій понад 40 років, – Life 24) і кажуть, що вона прекрасно виглядає.

Після початку навчання Хайді, здається, освоїлася в новій школі. Але вона не хоче, щоб я її забирала! Вона просить Раяна (хлопець, – Life 24) забирати її, бо всі хлопці називають мене MILF! Ха, – розповіла жінка.

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З роками жінка зав’язала із музичною кар’єрою і відкрила для себе нові напрямки: вона веде свої блоги у соцмережах, відкрила магазин одягу та тішить своїх підписників відвертими фото на популярному на Заході сервісі OnlyFans.

У сім’ї змогли прийняти вибір Керрі. До прикладу, старша дочка Ліллі спершу не розуміла, чому мама зайнялася такою справою, але згодом побачила, що це їй подобається. Вона таки підтримала її.

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